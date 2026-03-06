日本30多歲員工月加班230小時　腦出血半癱淚控：還我健康身體！

日本沖繩農業協同組合（JA沖繩）日前爆發嚴重的過勞職災事件。一名30多歲的男員工，因在芒果產季期間單月加班超過200小時，導致突發腦出血，左半身癱瘓。如今終身必須仰賴輪椅的他，出面控訴：「還給我健康的身體！」



據日媒朝日電視台報道，這名男性員工自2010年起任職，2025年6月開始負責芒果的篩選與銷售業務。在這段期間，提早打卡上班與熬夜加班過凌晨12點成為常態，單月總加班時數甚至飆破230小時。

前沖繩農會男性員工因腦出血導致半身癱瘓，沖繩農會公開道歉，男性員工仍將繼續提告。（YouTube@OKINAWANEWSQAB）

事發逾半年 JA沖繩高層首度致歉：

龐大的身心負荷讓他於2025年7月在家中因腦出血倒下。男員工在記者會上控訴：「現在連陪孩子玩都做不到，真的非常痛苦。」他的妻子也心碎回憶，當時看着丈夫身心崩潰，身為妻子卻不知該如何開口安慰，感到非常無能為力與心痛。

圖為JA沖繩職員上原廣生向傳媒哭訴自己在職場上的苦況，以及自己的健康及人生如何被過度加班摧毀。（網上圖片）

事發逾半年後，JA沖繩高層終於在3月2日召開記者會首度致歉，坦承未盡到保護員工職場安全的責任。不過，面對這份遲來的道歉，男事主怒斥資方長年對惡劣勞動環境視而不見，並痛批記者會上的說法全是「敷衍卸責」，讓他感到強烈的屈辱與不堪。該名員工已於今年1月順利通過職災認定。委任律師表示，目前他正持續進行復健，待療程告一段落後，將正式向JA沖繩提出損害賠償訴訟。

