黃仁勳再爆出軌48歲已婚英偉達副總裁　被《紐時》逼問冷回掛電話

AI晶片龍頭英偉達（Nvidia，又稱輝達）創辦人兼行政總裁黃仁勳的私生活風暴愈演愈烈。繼日前他向員工發出內部道歉信，坦承背叛妻子，與疑似為中國國安部間諜的女性黃樂（Alice Huang）有過一段不當親密關係後，《紐約時報》11月11日再度投下震撼彈，爆料黃仁勳還與另一名已婚的直屬下屬、英偉達醫療保健部門副總裁金伯利（Kimberly Powell）存在長期婚外情。兩段不倫戀接連曝光，讓這位科技巨擘的誠信形象徹底崩塌。



聖荷西酒店親密影片鐵證流出 隨扈「隔離路人逼簽NDA」

根據《紐約時報》引述五名英偉達前員工與知情人士消息，今年3月英偉達在加州聖荷西舉辦年度GTC開發者大會期間，黃仁勳與金伯利在會場附近的一家酒店內舉止極為親暱，過程當場被一名旁觀者用手機錄影保存。

NVIDIA醫療保健部門副總裁Kimberly Powell更多相片：

爆料指出，黃仁勳的個人維安團隊發現被偷拍後，立刻採取強硬行動，將該名拍攝者單獨帶到隔離區域，並試圖施壓、要求對方當場簽署「保密協定」（NDA）以湮滅證據，但最終這份封口協定仍未能阻止醜聞外流。

當《紐時》記者撥打黃仁勳的手機求證此不倫關係時，黃仁勳語氣緊繃地表示：「我不認為你們應該直接找我談。」隨後便憤而掛斷電話。

金伯利簡報疑曾用「黃仁勳卡通分身」示愛

現年48歲的金伯利於2008年加入英偉達，在內部一路平步青雲，內部人士透露，兩人的地下情在英偉達內部早已是公開的祕密。在今年3月的GTC大會上，金伯利上台發表醫療AI突破時，簡報中更刻意放上了黃仁勳的卡通虛擬形象。這看似幽默的互動，在如今親密影片曝光後，被外界解讀為兩人「公私不分」的強烈暗示。

點圖看黃仁勳出軌對象黃樂更多相片：

+ 5

踩公司治理紅線！董事會正研擬開除黃仁勳

黃仁勳的雙重不倫戀不僅是個人私德問題，更直接踩到了英偉達內部誠信守則的紅線。英偉達規定員工必須避免任何引發衝突的私人關係，而美國多數上市企業對於「主管與直屬下屬談戀愛」皆採取零容忍態度。

《華爾街日報》隨後發布重磅消息指出，黃仁勳與下屬的不倫戀成了壓垮董事會的最後一根稻草。雖然董事會先前已聘請全美最知名沃奇爾・立普頓律師事務所（Wachtell, Lipton, Rosen & Katz）調查其「間諜門」緋聞，但面對全新曝光的辦公室不倫鐵證，英偉達董事會正緊急召開會議，最快將於11月12日決定是否直接撤換（Oust）黃仁勳的行政總裁職務。消息傳出後，英偉達盤後股價隨即應聲暴跌逾9%。

延伸閱讀：黃仁勳出軌時間軸｜2024年已與黃樂關係非凡 特朗普1年前早知情

+ 10

延伸閱讀：

快訊／黃仁勳再爆婚外情！紐時揭對象是輝達女副總 盤後股價急跌

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】