歐國聯軍情｜耶馬右膝不適缺陣西班牙作客捷克 英格蘭急召丹般恩
撰文：聯合早報
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西班牙足總周一（9日）宣布，西班牙大將耶馬（Lamine Yamal）和奧耶沙巴爾（Mikel Oyarzabal）將缺席香港時間周五（13日）凌晨作客捷克的歐國聯賽事。
耶馬在巴塞隆拿西甲戰勝馬德里體育會的比賽後感到右膝疼痛，他將留在巴塞隆拿繼續康復。奧耶沙巴爾則感染流感，正在聖塞巴斯蒂安休養。不過，兩名球員預料都能出戰下周一（16日）凌晨西班牙主場對陣英格蘭的比賽。
西班牙主帥富安迪（de la Fuente）也調整了名單，利物浦前鋒域陀蒙路斯（Victor Munoz）和華歷簡奴球員迪費魯圖斯（Jorge de Frutos）獲徵召入隊。
在小組賽還剩最後兩輪的情況下，西班牙積12分，位居歐國聯小組榜首。
丹般恩取代馬克古希入選英格蘭陣容
他們的其中一個對手英格蘭也有人員調動，曼城後衛馬克古希（Marc Guehi）因為臀部問題退出這次大名單，由紐卡衛丹般恩（Dan Burn）頂替。除了客戰西班牙，英格蘭13日凌晨將先在主場對壘克羅地亞。目前英格蘭以三分之差落後西班牙，排名第二。
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