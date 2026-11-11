俄烏和談現轉機？美官員揭兩國私下均有意就關鍵頓涅茨克問題讓步

當地時間11月10日至11日，美國、俄羅斯、烏克蘭三方代表團將在阿聯酋阿布扎比舉行工作層級談判。



據英國廣播公司（BBC）和路透社報道，在此次談判前，美國官員表示，在衝突後由誰控制頓涅茨克地區這一問題上，俄羅斯和烏克蘭私下裡正表現出「一點點靈活性」。

此次，法國、德國、歐盟委員會等也將派官員前往阿布扎比參加會談，但俄羅斯已經明確，不希望歐洲參與此次談判。

美國、俄羅斯、烏克蘭三方代表團在阿聯酋阿布扎比舉行工作層級談判。（Reuters）

俄總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）9日在新聞發布會上表示，「未來幾天，俄羅斯和烏克蘭將在美國斡旋下於阿布扎比舉行三方談判，至於歐洲方面是否出席，你們知道，美國與歐洲、烏克蘭與歐洲都有各自的溝通渠道。顯然，他們已經開始建立自己的協調機制。」

佩斯科夫補充道：

但我要再次強調，阿布扎比舉行的將是三方談判。

而烏克蘭代表將單獨與其歐洲盟友會面，通報談判的進展。基輔官員表示，談判預計將於格林尼治時間10日6時30分（香港時間10日14時30分）左右開始。

烏克蘭代表團團長烏梅羅夫（Rustem Umerov）11月9日表示，「我們正在盡一切努力，確保歐洲能夠參與外交進程。」

俄羅斯代表團將由俄羅斯總統助理梅金斯基（Vladimir Medinsky）再次擔任首席談判代表，代表團中首次包括俄外交部副部長里亞布科夫（Sergei Ryabkov）、俄武裝部隊總參謀部主要作戰局副局長日加爾洛夫斯基（Yuri Zhigarlovsky）。

「俄烏私下已表現出一點點靈活性」

特朗普（Donald Trump）的女婿庫什納（Jared Kushner）和美總統特使威特科夫（Steve Witkoff）都是美國代表團成員。庫什納在社交平台上發文稱，此次會談將重點解決俄羅斯和烏克蘭的「戰後安全關切」。

BBC指出，俄烏在結束衝突問題上的立場分歧巨大。一個關鍵分歧涉及頓涅茨克地區，該地區目前大部分被俄軍控制。俄方要求烏克蘭交出該地區仍在烏方控制下的部分區域，而烏克蘭則希望凍結戰線，以維持對這些區域的控制，稱它們對其未來的安全至關重要。

頓涅茨克地區飽受戰火困擾，早已滿目瘡痍。（Reuters）

儘管雙方在這些要求上均未讓步，但美國官員在會談前夕表示，這僅是公開立場，莫斯科和基輔「私下已表現出一點點靈活性」。

但該官員承認，如果不討論新的「安全架構」，這個問題無法解決。「在他們知道戰後安全架構將是什麼樣之前，他們將無法解決頓涅茨克問題和領土問題。而且要記住，我們無法在沒有解決其中一個問題的情況下敲定另一個。」

一名美國官員告訴路透社，美方談判代表認為烏總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）和俄總統普京（Vladimir Putin）可能願意就重要的領土問題達成妥協，各自做出一點點讓步。

一名烏克蘭高級官員強烈否認政府會考慮任何此類讓步。該官員稱，領土問題只能在領導人層面討論，只在為烏克蘭提供適當安全保障的情況下討論。

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BBC指出，對烏克蘭而言，戰後「安全架構」可能包括一個保證，即一旦再次遭到攻擊，盟友會前來援助。而對於俄羅斯來說，可能是北約撤出東歐，這將令歐洲感到擔憂。

據悉，擬議的框架包括安全磋商、危機溝通熱線，以及雙方的「對等降級措施」。官員們還提出重新激活北約-俄羅斯理事會，其自2022年以來基本停擺。

2月瑞士日內瓦三方會談後，美以對伊戰爭轉移了華盛頓的注意力。

此後，歐洲領導人一直在爭取參與談判進程，因為他們擔心，關乎歐洲大陸安全的決定，會在沒有歐洲參與的情況下敲定。

11月9日，歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）呼籲，任何 「有關歐洲安全架構的有意義的討論」，都應將北約和歐盟成員國納入其中。澤連斯基曾多次表示，基輔希望歐洲能參與談判。

上述美國官員向BBC表示，美方將提議進入多邊格式，讓歐洲加入討論，「希望我們能讓俄羅斯參與進來」。該官員同時承認「俄方對歐洲方面印象不好」。

特朗普承諾提供新的安全協議 歐洲官員強烈反對

11月5日，美國總統特朗普在與俄羅斯總統特別代表德米特里耶夫（Kirill Dmitriev）會面後，承諾為烏克蘭提供一項新的安全協議，該協議「可能涉及整個歐洲」。但他並未透露具體細節。

BBC指出，許多烏克蘭人不相信這將帶來公正的和平。

烏克蘭議會外交事務委員會主席梅列日科（Oleksandr Merezhko）告訴BBC，他認為特朗普想「以烏克蘭為代價達成快速協議」，基輔方面肯定不會接受。

梅列日科稱：

想要讓普京開啟真正的談判，唯一途徑就是通過制裁和深度打擊向俄羅斯施加更大壓力。

他還提到，特朗普近期的舉動，例如與俄羅斯達成柴油協議，「只會進一步鼓勵莫斯科繼續戰爭」。

特朗普的言論也引發了一些歐洲官員的強烈反對，他們表示，任何關於歐洲安全的談判都需要相關政府直接參與，並且俄羅斯不應該參與制定歐洲安全政策。

據悉，11月10日，七國集團外長們預計也將在法國巴黎討論烏克蘭問題，烏克蘭外長瑟比加（Andrii Sybiha）將參加。

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）11月8日前往法國前表示，在歐洲衝突後安全架構的問題上已取得「進展」。

【本文獲《觀察者網》授權轉載。】