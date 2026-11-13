「雷神」基斯咸士禾夫豪宅遭竊　蒙面持刀賊偷3車　警追查尋回

荷里活澳洲籍男星、「雷神」基斯咸士禾夫（Chris Hemsworth）在澳洲新南威爾士州拜倫灣附近的布羅肯黑德（Broken Head），一座估值高達7500萬澳元（約3.8億至5.8億港元）的豪宅，在11月11日凌晨約2時遭4名蒙面賊人闖入偷竊。



美國TMZ以及澳洲7NEWS報道，4名蒙面賊人中有2人持刀潛入車庫，並趁着車匙留在車內，直接將3輛座駕駛走，包括一輛比亞迪電動車、一輛道奇Ram貨車及一輛福特Raptor（Ford Raptor）越野車。

根據報道，事發時基斯咸士禾夫的西班牙籍女星妻子艾莎柏達姬（Elsa Pataky）在屋內睡覺期間，曾因愛犬狂吠而驚醒，但她當時未在意並繼續入睡，直至早上約7時30分翻查閉路電視才驚覺遇竊報警，幸屋內無人受傷。

新南威爾斯警方接報後展開追查，先後於科拉基Coraki及塔布拉姆Tabulam尋回兩車，最後一輛亦在倫諾克斯角Lennox Head尋獲。3輛涉事汽車現已扣押作法證檢驗。