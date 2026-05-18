黃仁勳兒女加人工年薪雙雙突破百萬美元　外界關注英偉達接班布局

英偉達（Nvidia，又稱輝達）行政總裁黃仁勳人隨美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）訪問北京，他一雙兒女「漲薪水」話題卻意外登上內地網絡熱搜。據近日英偉達提交給美國證券交易委員會（SEC）的2026財年委託投票說明書，曝光黃仁勳兒女薪資雙雙突破百萬美元，也讓外界重新關注「輝二代」接班布局。



兒女調薪破百萬美元 英偉達：黃仁勳未參與評定

據內媒《快科技》報導，文件顯示，擔任Omniverse模擬軟件部門高級總監的女兒黃敏珊，2026財年總薪酬達123.2萬美元（約964.7萬港元），高於前一財年的110萬美元（約861.3萬港元）；而專攻AI機械人領域的兒子黃勝斌，薪酬則從53萬美元（約415萬港元）大幅增加至132萬美元（約1,034萬港元），首度超越妹妹。

值得注意的是，英偉達特別在文件中強調，兄妹兩人的薪資與股權激勵評定，皆未經黃仁勳參與。公司指出，兩人既非高階主管，也不直接向父親匯報，相關薪酬條件與其他無親屬關係員工相同，試圖淡化外界對裙帶關係的質疑。

與一般外界印象中的科技豪門二代不同，黃家兄妹早年並未直接投入科技產業。黃敏珊最初主修烹飪藝術與餐飲管理，曾赴法國藍帶學院（Le Cordon Bleu Culinary School）學習甜品與葡萄酒，也曾在紐約、三藩市擔任廚師，之後進入LVMH旗下Louis Vuitton從事市場營銷工作。

黃勝斌的經歷則更加多元。他畢業於芝加哥哥倫比亞學院（Columbia College Chicago）後，曾赴台灣學習中文，並在台北創立雞尾酒吧品牌，之後才逐漸轉向AI與機械人領域。兄妹兩人直到2019年共同完成Massachusetts Institute of Technology AI課程後，才正式投入科技產業。

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黃敏珊於2020年以市場部實習生身分加入英偉達，短短四年內晉升為高級總監，目前更已進入黃仁勳核心隨行團隊「The Band」，參與大型演講、產品發表與活動執行；黃勝斌則於2022年加入公司，主要負責機械人感知與模擬業務，作風相當低調。

「輝二代」接班布局 避GPU與AI晶片部門

外界觀察發現，兄妹兩人刻意避開英偉達最核心的GPU與AI晶片研發部門，而是集中布局AI機械人、虛擬模擬與未來平台等新事業，被視為黃家下一階段產業接班布局的重要訊號。

黃仁勳過去曾公開表示，家長不會推薦讓自己「丟臉」的孩子進公司，並認為不少「輝二代」表現甚至超越父輩。英偉達前副總裁Greg Estes也曾透露，雖然外界無法完全忽視兩人的身分背景，但其工作能力與投入程度，在公司內部獲得不少肯定。

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有趣的是，在兒女雙雙加薪之際，黃仁勳本人2026財年總薪酬反而較前一年下滑27%，但仍高達3634萬美元（約2.8億港元）。隨著英偉達持續主導全球AI晶片市場，黃家下一代是否逐步走向接班，也成為矽谷高度關注的新話題。

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