菲外長：《南海行為準則》草案完成八成　新加坡明年續推進

第49屆東盟（ASEAN）峰會11月15日在菲律賓召開，會議預料聚焦南海爭議、緬甸局勢、朝鮮半島、中東及烏克蘭局勢等議題。菲律賓外交部長拉扎羅（Theresa Lazaro）15日表示，儘管東盟和中國已就《南海行為準則》草案約80%內容達成初步協議，但在菲律賓擔任輪值主席國期間，仍未能完成談判。



2026年11月15日，第49屆東盟（ASEAN）峰會在菲律賓召開，菲律賓外交部長拉扎羅（Theresa Lazaro）表示，《南海行為準則》草案今年未能敲定。（Reuters）

東盟與中國就南海行為準則的談判已持續逾20年，作為現任東盟輪值主席國的菲律賓曾承諾加快談判進程，並在今年完成該準則的制定。不過，拉扎羅15日表示，《準則》草案今年無法敲定。

拉扎羅表示，明年接任東盟主席國的新加坡，將會繼續推進《南海行為準則》的談判。她直言，目前尚未就草案達成任何結論，包括該準則是否具有法律約束力在內的幾個關鍵問題，目前仍未解決。她又稱，東盟各國加上中國對現狀的看法也存在分歧。

美聯社引述峰會聲明草稿報道，與會領導人料將再次呼籲各方保持克制，和平解決南海爭端、緬甸衝突，以及中東和烏克蘭的戰事，但預計不會取得突破性進展。