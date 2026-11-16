特朗普移民政策重挫美國大學　國際新生銳減15%　蒸發188億元

國際教育協會（Institute of International Education，IIE）11月16日發布調查，受特朗普（Donald Trump）政府收緊移民政策影響，今年秋季美國大學的國際學生註冊人數按年下跌9%，首次赴美的新生更減少15%。



美聯社報道，上述調查訪問超過800間院校，88%認為簽證流程是新生下跌主因，70%歸咎旅遊限制；95%院校預期，若「選擇性實習訓練」項目（OPT）收緊，留學生會轉投其他國家。

美國國土安全部早前提出新規，要求大學院校每有一名學生參加OPT便要繳交7萬美元（約55萬港元）費用，規則雖未落實，惟今秋參與OPT人數已跌6%。此外，特朗普政府還推出多項管制措施，包括取消部分留學生居留資格、計劃限制留美最長四年，相關規定暫被法官叫停。

美國總統特朗普宣佈對申請H-1B簽證的申請人徵收10萬美元的費用。（Getty Images）

據美媒報道，全球生源競爭加劇、美國學費高昂、科研撥款的政治干擾，亦令留學生望而卻步，部分學生轉往歐洲、中國等地。

與此同時，留學生學費是美國高校重要收入來源，招生下滑衝擊院校預算，例如，克里夫蘭州立大學（Cleveland State University）近兩年的國際生人數大跌46%，損失估計達200萬至400萬美元（約1569萬至3138萬港元）。美國國際教育工作者協會（NAFSA） 數據顯示，國際生帶給美國的經濟貢獻今秋減少24億美元（約188億港元）。

最高法院就特朗普政府限制移民子女出生公民權的合法性舉行口頭辯論時，法院外聚集大批民眾在抗議。（Reuters）

對此，美國教育理事會（ACE）副總裁施普賴策（Sarah Spreitzer）認為，特朗普任期內難通過重大移民法案，國會監察或有望阻止更多新政出台。