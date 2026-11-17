APEC｜習近平晤加拿大總理卡尼 料商糧食、能源及金融服務合作
撰文：劉耀洋
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新華社報道，中國國家主席習近平11月17日上午約10時30分，在深圳會見來華出席亞太經合組織第（APEC）三十三次領導人非正式會議的加拿大總理卡尼（Mark Carney）。路透社稱，雙方預料將尋求加強在食品、能源和金融服務領域的合作。
路透社報道，周二在深圳舉行的中加雙邊會晤，是卡尼就任總理以來第三次與習近平會面。卡尼此前曾表示，他與習近平會談時，將談及包括中國在國際體系中角色演變的問題。
卡尼今年1月成為近十年來首位訪問中國的加拿大總理，中國當時降低了加拿大油菜籽的關稅，最近又將油菜籽粕、龍蝦、螃蟹和豌豆的關稅減免延長兩年。
另外，卡尼在出訪柬埔寨期間表示，若與美國的貿易談判無法保住北美一體化汽車產業，加拿大會轉向尋求與中國車企合作。
卡尼當時強調，對美談判仍是優先，但會預備歐洲、中國、日本等替代合作選項，並澄清這並非向美國施壓的談判籌碼，而是產業資源未能在北美市場充分利用時的應對方案。
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