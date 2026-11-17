新華社報道，中國國家主席習近平11月17日上午約10時30分，在深圳會見來華出席亞太經合組織第（APEC）三十三次領導人非正式會議的加拿大總理卡尼（Mark Carney）。路透社稱，雙方預料將尋求加強在食品、能源和金融服務領域的合作。



路透社報道，周二在深圳舉行的中加雙邊會晤，是卡尼就任總理以來第三次與習近平會面。卡尼此前曾表示，他與習近平會談時，將談及包括中國在國際體系中角色演變的問題。

2026年11月16日，加拿大總理卡尼（Mark Carney）抵達深圳寶安國際機場，準備出席在亞太經合組織（APEC）峰會。（Reuters）

卡尼今年1月成為近十年來首位訪問中國的加拿大總理，中國當時降低了加拿大油菜籽的關稅，最近又將油菜籽粕、龍蝦、螃蟹和豌豆的關稅減免延長兩年。

另外，卡尼在出訪柬埔寨期間表示，若與美國的貿易談判無法保住北美一體化汽車產業，加拿大會轉向尋求與中國車企合作。

2026年1月16日，國家主席習近平將在北京人民大會堂會見來華進行正式訪問的加拿大總理卡尼。（Reuters）

卡尼當時強調，對美談判仍是優先，但會預備歐洲、中國、日本等替代合作選項，並澄清這並非向美國施壓的談判籌碼，而是產業資源未能在北美市場充分利用時的應對方案。