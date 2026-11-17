新一代「007」占士邦（James Bond）選角揭曉，由英國男星羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）接棒丹尼爾基克（Daniel Craig）。歷代占士邦演員頗獲王室關注，消息一出，英王查理斯三世（King Charles III）與王后卡米拉（Queen Camilla）親自向這位第7任007送祝福。



美媒報道，查理斯三世和卡米拉在王室社交帳號轉發了占士邦的選角公告，並悄皮地寫下「歡迎加入陛下的秘密情報局，Mr Bond」，致敬經典台詞。

第7任占士邦扮演者羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）：

英國王室和007系列早已是多年老友。已故英女王伊利沙白二世（Queen Elizabeth II）早於1967年便出席《鐵金剛勇破火箭嶺》（You Only Live Twice）的電影首映，並和初代占士邦辛康納利（Sean Connery）碰面。

另外，已故戴安娜王妃（Princess Diana）、威廉王子（Prince William）與哈里王子（Prince Harry）亦曾多次出席相關的電影首映、探訪拍攝現場。查理斯三世本身更是占士邦迷，他曾到片廠探班，還和第6任「占士邦」丹尼爾基克（Daniel Craig）因同樣喜愛Aston Martin跑車而結緣。

英國王室和007最經典的跨界，當屬2012倫敦奧運開幕短片。當年，英女王伊利沙白二世不但爽快答應客串短片，還親自挑選並說出經典台詞「晚安，Mr Bond」。短片中，英女王與丹尼爾基克扮演的「占士邦」一同登上直升機，隨後在倫敦體育場上空出現。這段打破王室莊重形象的演出，至今仍是影迷津津樂道的名場面。