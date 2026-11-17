美國商務部及司法部周一（16日）公布有關新加坡公司Megaspeed的調查進展，並主動澄清近日有關報道指調查受阻或遭拖延的不實指控，表示兩個部門早已於2024年針對Megaspeed的違反出口規定行為進行調查。



美商務部及司法部於聲明中表示，商務部於2024年，已監察到Megaspeed懷疑有潛在敏感半導體轉移活動，並已經展開調查，是否有違反出口規定。2025年5月，商務部向英偉達（NVIDIA，台灣常用譯名：輝達）索取與Megaspeed的直接和間接交易記錄，並於同年6月與新加坡執法人員合作，到Megaspeed公司進行現場最終用戶檢查，對時任行政總裁黃樂（Alice Huang）進行約談。

聲明表示，在商務部採取執法行動後，司法部隨即牽頭對Megaspeed公司展開刑事調查。聲明亦指，雖然美國政府機構不會對正在進行的調查發表評論，但為了公眾利益，必須提供事實並澄清公開報道中流傳的不實資訊。

最後聲明指，商務部及司法部將攜手合作，對Megaspeed公司存在的任何犯罪行為，依法追究其全部責任。同時表明半導體等敏感技術是美國經濟中最具價值及戰略意義的資產之一，司法部及商務部將保持警惕，依法追究企圖損害美國技術優勢的人。

路透社表示，Megaspeed公司於周日（15日）指前行政總裁黃樂已於2025年8月離開公司，強調公司一直開展「合法合規的業務」。此外，新加坡政府周一表示新加坡政府周一表示，已同意繼續就Megaspeed公司的調查進行磋商。

同時新加坡政府在上周指，黃樂曾擔任公司的行政總裁、主席及主要控制人之一。另外當地警方並無足夠證據顯示黃樂在伺服器採購中涉嫌作虛假陳述，但警方認定她蓄意提供不實資訊以淡化其在公司的角色，已對她發出嚴厲警告。新加坡內政部指，在對Megaspeed公司及其他六名相關人員的調查仍在進行期間，新加坡已禁止黃樂入境。