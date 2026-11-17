美國法醫學者弗里曼（Michael Freeman）11月16日在倫敦發表報告，指已故富豪淫媒愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）2019年死於獄中很可能是遭人襲擊勒斃，質疑官方自殺結論。



哥倫比亞廣播公司（CBS）周一報道，身為《法醫與法律醫學期刊》主編的弗里曼，數月來審閱愛潑斯坦兄長提供的未公開驗屍紀錄及照片，並製作三維模型重組現場；此前紐約市法醫局2019年裁定愛潑斯坦在曼哈頓聯邦監獄囚室自縊身亡，弗里曼則認定他殺可能性更大。

弗里曼指出，愛潑斯坦頸部有兩道角度不一的勒痕，較低一道無法以自縊機制解釋，另有臉部及左肩鈍力傷、背部傷勢及疑似指甲掐痕，綜合判斷最符合有人從背後以窄幅打結織物勒斃的特徵，囚室內一截雙結橙色織物亦與傷勢吻合，他認為「那並非自縊會造成的傷勢」。

官方結論此前已受質疑：愛潑斯坦的屍體在被發現後幾分鐘內就被移出了牢房，導致調查人員當天抵達現場時無法準確拍攝現場照片。牢房從未被封鎖以進行法醫調查，現場的許多證據也沒有妥善保存且閉路電視亦無法正常運作。