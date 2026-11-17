中國國家主席習近平11月17日上午在深圳會見來華出席亞太經合組織（APEC）峰會的加拿大總理卡尼（Mark Carney）後，中國商務部表示，中加雙方在初步聯合安排基礎上開展多輪經貿磋商，就雙方關注的經貿問題形成補充聯合安排，雙方同意將初步聯合安排的相關豁免措施延長2年。



商務部新聞發言人表示，加方還將進一步擴大對中國鋼鋁產品的豁免範圍，相應地，中方將根據有關法律法規，進一步調整對加方部份農水產品採取的反歧視措施。此外，雙方就電子商務合作、中資銀行在加設立分支機構、優化營商環境等經貿問題形成積極共識。相信這些安排將有利於雙方深化經貿合作，並為兩國民眾帶來更大福祉。

發言人說，雙方將加緊履行各自國內程序，推動有關成果盡早落地見效，並將持續探討進一步深化經貿合作的相關安排。同時，雙方將充分用好中加經貿聯委會機制，繼續拓展合作、解決問題、管控分歧，推動中加經貿關係健康、穩定、可持續發展。

2026年11月17日，中國深圳，中國國家主席習近平和加拿大總理卡尼（Mark Carney）舉行雙邊會晤。（Reuters）

加拿大總理辦公室較早前發聲明指，兩國領導人就進一步擴大兩國貿易的新措施達成協議，雙方將互相延長並擴大關稅減免措施。

路透社報道，卡尼今年1月成為近十年來首位訪問中國的加拿大總理，中國當時降低了加拿大油菜籽的關稅，最近又將油菜籽粕、龍蝦、螃蟹和豌豆的關稅減免延長兩年；周二在深圳舉行的中加雙邊會晤，是卡尼就任總理以來第三次與習近平會面。