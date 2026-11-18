數千名用戶於11月17日向Downdetector報告稱，蘋果（Apple）多項應用程式出現故障。全球數千名用戶報告服務中斷，包括無法登入iCloud帳戶、 App Store無法下載程式等。蘋果官方系統狀態（System Status）頁面顯示，iCloud、 App Store及AppleCare服務出現問題。蘋果發言人隨後證實，故障是由內部系統更新所引起，並強調並非遭受網絡攻擊，多數系統已陸續恢復運作。



2026年11月17日，蘋果官方系統狀態頁面，其iCloud及AppleCare 服務出現問題，App Store故障則已修復。（蘋果網站截圖）

2026年11月17日，蘋果官方系統狀態頁面，其iCloud及AppleCare 服務出現問題，App Store故障則已修復。（蘋果網站截圖）

Downdetector追蹤到的故障報告，從美國東部時間上午11時30分左右的寥寥數宗，激增至下午12時29分的數千宗。受影響用戶除了來自美國，巴西、希臘和拉脫維亞等地也出現了類似問題。

針對Gmail報告也增加 官方未公布出問題

另外，Gmail用戶報告稱問題數量也一度增加，尤其是在接收郵件方面。截至美國東部時間中午，Downdetector收到超過2,800份相關報告。然而，Google Workspace的狀態控制面板，並未顯示任何官方確認的Gmail故障事件。

在此之前，微軟上周也發生重大故障，當時全球各地的微軟Outlook用戶無法存取他們的帳戶，又或其他關鍵的微軟Office應用程式。隨後美國空中交通管制系統也出現故障，一度令全美所有航班停飛。