美國明尼蘇達州發生駭人劫車襲擊案，一名索馬里裔美籍Uber司機優素福（Mohamed Yusuf）凌晨接載一名醉酒乘客，遭對方用安全帶勒頸，更開車碾壓，司機全身多處骨折及內出血命危。疑犯帕特爾（Samit Apurva Patel）被控二級謀殺未遂及劫車罪，保釋金為100萬美元（約785萬港元），大批民眾周一到醫院外示威。



美媒報道，案發於11月14日凌晨約1時，司機優素福接載乘客帕特爾期間正與兄弟通話，其兄弟先聽到乘客不滿「穆罕默德」這名字，隨後聽到優素福大喊遭勒頸。傷者家屬質疑事件是仇恨犯罪。在事件中，疑犯更在控制汽車後，開車輾壓優素福。

疑犯駕車返家後因醉酒具攻擊性，其父母報警求助。警方到場發現車載系統仍保持通話，遂憑優素福的智能手錶定位及熱成像無人機，在路邊溝渠草叢將他尋獲。

市長弗雷在明尼蘇達州美國伊斯蘭關係委員會（CAIR-MN）於2026年11月16日周一在亨內平縣醫療中心外舉行的新聞發布會上，就周六發生的索馬里籍Uber司機遭襲事件發表講話。（Getty）

檢察官指暫難起訴仇恨犯罪，但事件令全美索馬里裔人口最集中的社區感到恐慌。明尼阿波利斯近期正成為特朗普（Donald Trump）政府移民執法「都市突擊行動」（Operation Metro Surge）的目標，特朗普此前曾公開稱索馬里移民為「垃圾」，令社區憂慮加劇。

Uber發聲明對事件感震驚，並已封禁涉事乘客使用其平台。