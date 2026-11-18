據新加坡法庭披露，一名27歲男子因涉嫌欺詐被扣押護照後，多次利用雙胞胎兄弟護照通過兀蘭關卡（Woodlands）離境，於11月17日被判監13個月零4周。



據新加坡《海峽時報》報道，涉案男子名為Yam Zhe Liang，因認為自己與兄弟外貌相似，不易被要求進行生物識別篩查，遂於2025年1月6日首次使用兄弟護照出境，並在官員喊出兄弟姓名時作出回應。

儘管Yam的兄弟多番攔阻，他仍在後續五次馬來西亞之行中偷拿兄弟的護照使用，最終於2025年1月22日，Yam因生物識別信息不匹配在兀蘭關卡巴士大廳自助通道被抓獲。

圖為新加坡國旗。（Getty Images）

曾濫用職權欺詐近5000元

案情還顯示，Yam曾經是The Coffee Bean & Tea Leaf的IT主管，在2025年6月至8月期間利用職務便利，未經授權登入門店系統，為自己的會員帳戶充值價值810新元（約4929港元）的積分，並已消費當中價值740新元（約4503港元）的額度。

報道指，Yam承認四項指控，包括不當使用新加坡護照和未經授權修改電腦資料。

新加坡移民與關卡局（ICA）5月曾宣布，於2027年初在大士關卡率先實施具備防偽造和多模式生物識別驗證功能的新旅客自動通關系統，之後推廣至兀蘭關卡。