巴拿馬總審計長：對長和子公司及海事局前高層提刑事訴訟
撰文：蕭通
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巴拿馬總審計長辦公室11月18日公布，針對一項該國與長江和記實業有限公司（簡稱長和）旗下子公司簽訂的合約完成審計，並就當中發現的涉嫌違規行為提起刑事訴訟。分析認為，此舉使雙方圍繞巴拿馬運河兩端港口的法律與外交爭端進一步升級。
路透社引述總審計長辦公室稱，該訴訟旨在調查巴拿馬港口公司（Panama Ports Company，PPC）的港口特許經營合約中，所涉及的潛在犯罪行為。
聲明指出，該訴訟涉及2014年至2023年期間的巴拿馬海事局（Autoridad Marítima de Panamá, AMP）董事會成員、該時期的管理人員，以及巴拿馬港口公司本身。
總審計長辦公室稱，訴訟是基於對巴拿馬港口公司財務報表和合約履行的審計結果，聲明並未詳述具體可疑之處，但表示已將相關文件交給檢察機關調查。
路透社報道，巴拿馬海事局和巴拿馬港口公司方面暫無回應。
2026年1月，巴拿馬最高法院裁定長和旗下巴拿馬港口公司（PPC）所持有的巴爾博亞港（Balboa）與克里斯托瓦爾港（Cristobal）特許經營合約違憲，並予以撤銷。同年2月，巴拿馬政府隨即接管相關碼頭設施。長和集團對資產遭破壞與強行接管提出強烈反對，並提出仲裁索償。
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