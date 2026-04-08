巴拿馬港口遭接管　長和︰PPC向新營商母企馬士基啟動仲裁及索償

長和（0001）旗下巴拿馬港口公司（PPC）位於巴拿馬運河兩端港口特許經營權，在今年1月被巴拿馬最高法院裁定違憲兼且取消，兩個港口隨後遭到巴拿馬政府接管，以及由航運公司馬士基的聯屬公司營運。事件再有新進展，繼向巴拿馬政府尋求仲裁及索償後，PPC最新宣布，正式對馬士基啟動仲裁程序。



PPC指出有關仲裁程序乃基於一份長期合約，訂明公司於巴拿馬之港口貨櫃碼頭的專屬營運安排，並透過一系列營運設施及資料，促進雙方以協作方式發展業務。 然而，馬士基違背該合約，並跟巴拿馬共和國站在同一陣線，配合該政府針對公司之國家行動，藉著安排貨櫃碼頭新營運商執行接管事宜，謀求取代PPC。

巴拿馬港口公司 - 克里斯托瓦爾港 - 巴拿馬（長和官網）

PPC指出早已廣受非議的是，於2026年2月23日，巴拿馬政府藉極端行政手段，驅逐公司並將之排除於貨櫃碼頭營運外，強行接管貨櫃碼頭，並就巴爾博亞港貨櫃碼頭，與一家與馬士基聯屬、並已使用巴拿馬港口公司之營運設施及資料之新營運商，簽訂一份預早安排之特許經營合約。

稱持續對巴拿馬政府進行追究

PPC指出這次對馬士基所啟動之仲裁程序將於倫敦進行，並向馬士基提出之索償，屬獨立於、且不影響公司就巴拿馬政府違反合約及損害投資者權益之行為，而對巴拿馬政府持續採取之追究行動。PPC表示將積極推進以仲裁程序向馬士基索償，以及對巴拿馬政府提出的申索，並保留其他一切權利及追索權。