據日媒「朝日新聞」報道，福岡縣警方17日逮捕一名55歲上班族男子，涉嫌在未訂房入住的情況下，擅自闖入宮若市一間商務旅館，不僅大啖專供房客享用的免費自助式早餐，還順道浸了大浴場。男子被依無故侵入建築物罪嫌當場逮捕後，已坦承犯行。

宮若市涉事酒店外景（jalan.net）

警方調查指出，該名住在古賀市的男子於17日上午8點50分左右，未經許可進入「Hotel Route-Inn若宮交流道店」。其實，館方前一天就發現有可疑人士擅自使用餐廳與浴場，因此工作人員已提高警覺。果不其然，男子隔天食髓知味，再度上門。

日55歲男私闖酒店再犯當場落網▼▼▼

根據該旅館官網資訊，免費自助早餐與大浴場皆為房客專屬福利。針對這一事件，負責營運的「Route-Inn Japan」東京總公司18日面對媒體詢問時，僅表示「不予回應」。至於其他同樣主打免費早餐的大型連鎖商旅則透露，雖然並未強制規定所有房客都必須出示餐券或房卡，但現場人員都會留意並確認用餐者是否為房客。

報道曝光後引發日本網友熱烈討論，不少經常出差的民眾紛紛共鳴，直言許多商旅餐廳入口就設在大廳旁且未配置櫃枱人員，確實容易讓外人趁隙混入。也有住客分享親身經歷，曾遇過非房客尾隨他人刷房卡溜進大浴場，令人感到相當不安，認為部分日本連鎖旅館飯店管理過於鬆散。

對此，許多網友呼籲飯店業者應落實身分查驗，例如參考部分業者的做法，要求房客以餐券兌換正反面印有「用餐中」、「用餐完畢」的識別牌，既能低成本有效過濾外人，也能保障付費房客的住宿安全與權益。

【延伸閱讀】防竊專員變成賊！日本66歲保安偷「單隻雨靴」被捕 落網辯稱自用

+ 4

延伸閱讀：

天天光顧的阿公突消失1周！超商女店長機警協尋 背後藏多年前傷痛

引擎蓋趴著阿伯狂開2公里！日79歲阿婆玩命飆車 網驚呆：男的是成龍嗎？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】