特朗普亞洲行遇冷？中期選舉慘敗削弱權威　各國轉向拖延戰術

美國總統特朗普本週啟程出訪亞洲，出席東盟峰會（ASEAN）與亞太經濟合作會議（APEC）。然而，隨着共和黨在本月期中選舉遭遇歷史性挫敗，外界普遍預期特朗普將面臨截然不同的外交氛圍——亞洲各國領袖不再像過去那樣畏懼其關稅與撤軍威脅，反而傾向採取謹慎觀望與拖延策略，靜待2028年美國新政府上台。



中期選舉重挫威信 亞洲各國懼怕感降溫

據《Politico》報道，特朗普週一前往菲律賓馬尼拉參加年度東亞峰會，隨後週三將轉往中國大陸深圳出席APEC領袖峰會。在這些場域中，特朗普將與多個曾遭其激進關稅政策與高昂投資要求重創的國家領袖會面。例如，特朗普先前因不滿韓國遲未兌現3,500億美元的投資承諾，威脅縮減美韓聯合軍演；印度則因去年美印貿易協議破局遭特朗普課徵50%關稅，至今仍心存芥蒂（美方已於今年2月將多數印度進口商品的對等關稅調降至18%）。

特朗普先前因不滿韓國遲未兌現3,500億美元的投資承諾，威脅縮減美韓聯合軍演。（Reuters）

一名匿名的亞洲外交官向媒體表示，各國領袖「將會謹慎應對他，但同時保留各種選項。他們或許仍視對美關係為重要的一環，但這並不意味着會盲目跟隨特朗普的腳步」。熟悉亞洲各國峰會的人士指出，如今各國對特朗普的恐懼已大幅減輕。自中期選舉失利以來，外界對美國祭出關稅、出口管制、撤軍、白宮橢圓形辦公室的公開羞辱，甚至對加拿大與格陵蘭發動軍事入侵的威脅感均已緩解。特朗普此次亞洲行，將成為觀察外國領袖究竟視其為世界舞台主導者，抑或正在走向謝幕的指標。

前美國國務院經濟與商業事務首席副助卿、現任華府顧問公司亞洲集團（The Asia Group）執行合夥人唐偉康（Kurt Tong）指出，亞洲領袖「都是相當敏銳的權力觀察家」，「他們現在會認為總統的實力已有所削弱」。另一名亞洲外交官也直言，外國領袖「不再像過去那樣被他嚇倒」。

對此，白宮反駁外界認為特朗普聲望受挫的說法。白宮發言人安娜．凱利（Anna Kelly）發表聲明強調：「特朗普總統已有效恢復美國在國際舞台上的實力，並強化了與世界各國領袖的關係。」

白宮發言人強調特朗普已經「有效恢復美國在國際舞台上的實力」。（Reuters）

投資協議熱度退燒 美中博弈天平傾斜

一名派駐華府的第三位亞洲外交官透露，他所代表的國家目前與特朗普簽署新貿易或投資協議的意願降低，希望能撐到2028年與美國新政府打交道。該名外交官預期，政府間的官方協議將會減少，轉而出現更多「企業對企業的商業協議，讓特朗普利用僅存的聲望來媒合企業與投資人」。儘管特朗普已與多數亞洲國家敲定貿易協議（印度與越南為少數例外），但他仍致力推動「美國優先」政策，要求盟友投資美國基礎建設與製造業，包括施壓韓國與日本投資一項耗資數十億美元的阿拉斯加天然氣管線及出口終端站計畫。

在深圳行程中，特朗普將與中國大陸國家主席習近平會晤，而北京當局顯然已意識到兩國領袖間的權力消長正朝有利於中方發展。前美國中央情報局（CIA）中國分析師、現任職於布魯金斯研究所（Brookings Institution）的席恩（Jonathan Czin）分析：「中國現在思考的更多是『接下來會發生什麼』，而不是如何應對特朗普。」他認為北京將會「安撫特朗普並敷衍應對」，藉此維持現狀，而非真正解決困擾美中關係的結構性經濟與安全問題。

在深圳行程中，特朗普將與中國大陸國家主席習近平會晤。（Reuters）

不過，美國的亞洲盟友在公開場合預計仍會做足面子給特朗普，以免提及他國內的政治困境而招致報復。前日本駐美大使館政治事務特別助理辰巳由紀（Yuki Tatsumi）表示，外國領袖「不會想激怒他，或給他藉口去犧牲彼此的共同利益，不會刻意讓他難堪地意識到自己已無關緊要」。

表面維持高規格禮遇 私下轉向遊說民主黨

前述第三位外交官也坦言，該國外交部深知無論期中選舉結果如何，特朗普在外交事務上仍握有龐大的行政權力，因此本週仍積極爭取讓高層官員與美方會面。該外交官表示：「我們已請求讓我國外長在APEC期間與國務卿盧比奧（Marco Rubio）會談，並爭取讓特朗普與我國政府首長在東盟或APEC場邊舉行雙邊會晤。」

白宮發言人奧莉維亞．威爾斯（Olivia Wales）週五向記者表示，特朗普在馬尼拉與深圳仍將獲得慣常的紅毯高規格禮遇，並推銷旨在「強化美國安全與繁榮的商業交易與戰略投資」。此外，特朗普也可能針對美國國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）上月提出的加強美菲及東南亞國防協調倡議尋求支持，並有望獲得一定程度的回應。

特朗普也可能針對美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）提出的，加強美菲及東南亞國防協調倡議尋求支持。（Reuters）

然而在枱面下，各國外交官早已開始為後特朗普時代布局。前澳洲駐美大使館國會辦公室負責人珍．哈迪（Jane Hardy）形容，各國領袖在馬尼拉與中國的會議上「一邊展望未來，一邊在特朗普身邊小心翼翼地周旋」，「他們將擬定策略應對特朗普及其白宮團隊，同時把重心轉向那些能幫助他們度過特朗普剩餘任期的國會關鍵人物」。

隨着民主黨明年一月即將重掌聯邦眾議院與參議院，各國駐華府大使館正加緊遊說民主黨議員，期盼國會能採取行動，包括限制特朗普的懲罰性關稅、恢復美國對烏克蘭的支持，以及限縮總統未經國會批准便發動戰爭的權力。

前美國駐東盟代表團團長派珀．坎貝爾（Piper Campbell）透露，期中選舉過後她造訪東南亞時，當地決策者不斷詢問她「民主黨主導的國會可能採取哪些措施來限制總統的外交權力」。坎貝爾補充：「東南亞駐華府大使館未來幾個月將會非常忙碌，因為各國首都都在打聽民主黨在國會握有哪些權力、他們打算如何運用這些權力的早期訊號，以及誰將在下屆總統大選中脫穎而出。」

盟友大打拖延戰術 20萬億美元承諾恐縮水

部分亞洲國家也可能利用特朗普中期選舉失利，以及未來兩年白宮與民主黨國會陷入政治壕溝戰的契機，放慢履行先前對特朗普政府做出的貿易與投資承諾。特朗普向來將外國政府承諾的近20萬億美元投資視為其第二任期的代表性政績。

特朗普政府懷疑，韓國目前正採取這種拖延戰術，遲遲不決定去年承諾投資美國的3,500億美元究竟要挹注哪些具體項目。無獨有偶，加拿大總理馬克．卡尼（Mark Carney）上個月也公開表示，他寧願等到與下一任美國總統談判，也不願與特朗普簽署一份糟糕的貿易協議。

加拿大總理馬克．卡尼上個月也公開表示，他寧願等到與下一任美國總統談判，也不願與特朗普簽署一份糟糕的貿易協議。（Reuters）

前奧巴馬政府時期的國務院東亞暨太平洋事務首席副助卿馬歇爾（Scot Marciel）總結道，「亞洲領袖過去在許多領域承受了特朗普帶來的巨大壓力，而現在他們有機會安靜且謹慎地『耗到他下台』」。

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