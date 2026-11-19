美國研究：伊斯蘭教人口將超越基督教 2035年躍居全球之冠
撰文：聯合早報
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美國皮尤研究中心發布的最新報告預測，由於穆斯林群體的生育率遠高於其他宗教，伊斯蘭教料將在下個十年中期超越基督教，成為全球第一大宗教。
報告指出，基督教數個世紀以來一直是全球信徒最多的宗教，但穆斯林人口增速更為迅猛。預計到2035年，全球穆斯林人口將達25億7000萬人，超越屆時預料達25億2000萬人的基督徒。
如果目前的趨勢保持不變，到了2070年，全球穆斯林將達到36億人，占世界總人口的比率從2020年的26%大幅提高到37%，成為全球最大宗教群體。同期的基督徒預計有30億人，占比維持在29%上下，排在第二位。
皮尤指出，人口自然增長是推動這一結構變化的主因。2020年至2025年間，穆斯林女性平均生育3.1個孩子，基督徒女性為2.5個，其他宗教群體平均僅為1.6個，低於2.1的世代更替水平。
此外，改信其他宗教也加劇了這一差距。據推算，2020年至2070年間，基督教因信徒改信將淨流失1億零500萬人，伊斯蘭教僅淨流失800萬人。
在其他群體方面，預計到2070年，印度教徒與猶太教徒的絕對人數雖有所增長，但占全球人口比例將分別微降至13.6%和0.17%。佛教徒的人數與占比（2.5%）均將下滑。道教、錫克教等其他宗教總占比則將跌破2%。
至於包括無神論者在內的無宗教信仰人群，儘管在多數國家人數有所增加，但全球大多數無宗教信仰者居住在中國，受中國人口預期萎縮的影響，這一群體的全球占比料將從2020年的24%大幅降至2070年的17%。
與此同時，全球宗教地理版圖也將重塑。到2070年，基督教雖仍是美國最大宗教，但信徒將不再占美國人口多數，剛果民主共和國則將取代美國，成為全球基督徒最集中的國家。
文章獲得《聯合早報》授權轉載
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