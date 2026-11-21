俄羅斯11月20日對烏克蘭發動大規模空襲期間，兩枚俄羅斯巡航導彈和一架噴射式動力無人機在波蘭東南部墜毀。在此之際，西方多國的援烏「志願聯盟」正在波蘭舉行聯合軍演，波蘭方面認為此事並非偶然，總理圖斯克（Donald Tusk）指責莫斯科「挑釁」。



據英國《衛報》報道，本輪俄方對烏空襲規模甚大，出動多架轟炸機，發射上百枚巡航導彈及五百餘架無人機，目標集中於民用基礎設施，波軍方證實，合計多達11個飛行物威脅波蘭領空，三處地點確認有巡航導彈與無人機墜毀，暫未傳出人員傷亡。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）稱本輪襲擊造成至少8死近30人受傷，是開戰以來「最大規模襲擊之一」，又指俄方在中美俄三方磋商未果後，借恐襲手段彌補戰場與外交上的被動。

波蘭國防部長卡梅什（Wladyslaw Kosiniak-Kamysz）認為事發時點恰逢包括英國在內的11個「志願聯盟」國家的軍隊進行大規模聯合軍演「並非偶然」，報道指，俄方導彈和無人機墜毀位置離軍演地點只有50至60公里。

北約秘書長呂特（Mark Rutte）在X上發文聲援波蘭，稱北約戰機緊急升空戒備，承諾強化威懾防禦；英國國防部長施卓添（Wes Streeting）同樣譴責事件，指戰爭外溢風險上升，強調俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）無法分裂歐洲。

據報道，近年波蘭已多次發生俄製飛行物越境事件，當地一直警惕衝突向外蔓延。