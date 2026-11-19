亞太經合組織（APEC）峰會於11月18至19日在廣東省深圳市舉行，中美俄三國元首於19日下午在麒麟山莊會面，長達1.5小時。三國其後發表《中俄美元首和平宣言》，就當前國際形勢深入交換意見，致力維護地區穩定和國際安全。



俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）在訪華行程結束前舉行記者會，他談到「這次會晤在完全自由、非常坦誠的氣氛中進行，使我們能夠更好地互相理解，而且在我看來，為達成進一步協議創造條件。」

2026年11月19日，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與美國總統特朗普（Donald Trump）在深圳舉行三方會談（Reuters）

習近平說了什麼？

綜合新華社及美媒報道，習近平在三方會談中指，對於大國而言，保持良好互動並非是一種選擇，而是必要之舉。習近平提到中國和俄羅斯是夥伴關係，以及致力於在中美之間建立建設性的戰略穩定，並呼籲三個國家應該共同應對全球挑戰。

習近平在三方會談中提出大國如何正確相處的4點看法：1）堅持相互尊重，尊重各自選擇社會發展和制度的道路；2）堅持和平共處，三方作為二戰戰勝國，應當堅定維護戰後國際秩序，維護《聯合國憲章》宗旨，捍衛來之不易的勝利成果，並同時指「核戰爭打不贏，也打不得」，強調要盡一切努力防止核戰爭爆發。

2026年11月19日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、中國國家主席習近平與美國總統特朗普（Donald Trump），在中國深圳舉行的亞太經合組織（APEC）領袖峰會期間，出席一場三方會晤。（Reuters）

3）堅持合作共贏，中美俄三國應該加強經貿合作，共同「做大蛋糕」，實現雙贏局面，而不能搞「脫鉤斷鏈」。同時全球能源面臨嚴峻挑戰，三國可以加強溝通和協調，共同維護能源產業供應鏈暢通及能源市場的穩定；4）堅持對話協商，三國要保持常態化高層交往，建立危機溝通和預防機制，確保減少誤判、管住分歧、避免摩擦升級。

習近平也呼應有關核武器的言論，他指核武器是人類頭上的「達摩克利斯之劍」，應該全面禁止並徹底銷毀，最終建立無核武器世界，盡一切努力防止戰爭，遵守《不擴散核武器條約》，維護全球戰略穩定。

習近平、特朗普和普京皆簽署《中美俄和平宣言》，致力維護全球的地區穩定及國際安全。（Reuters）

普京說了什麼？

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示，感謝中方安排歷史上首次中美俄元首會晤，三國都是大國和聯合國安全理事會常任理事國，二戰的勝利成果把三國聯繫一起，三方應捍衛《聯合國憲章》宗旨，維護國際和平是三國的共同責任，妥善處理熱點問題以符合三國共同利益。

在主權方面，普京表示三國要堅持主權平等、不干涉內政原則，通過合作尋找平衡解決的方法，俄羅斯願意與中美兩國互相尊重、平等對話、和平共處以及改善分歧，並促進自由開放的國際貿易，維護糧食及能源安全。

同時三方領導人都討論人工智能可能會帶來的威脅，普京則指三國要加強人工智能的國際治理合作，共同為世界安全作出貢獻。

根據普京在會後所指，3方討論的議題包括聯合國改革、安全議題、核不擴散、航行自由等。

三國領導人於19日下午一同在深圳麒麟山莊參加三方會談。（Reuters）

特朗普說了什麼？

美國總統特朗普（Donald Trump）則指，三國在討論核武問題上有獨特優勢，過去的領導人亦經常避免與那些和他們意見相左的領導人交談，他表示減少溝通機會並不會締造和平，三國都肩負著解決全球問題的重大責任。

特朗普指，作為全球規模最大的三個武器強權，三國擁有獨特地位，能夠共同探討如何減少地球上的核武數量，並降低這些武器被動用的風險。他亦坦言，放棄核武器「絕非易事」，但世界各國領導人之間的合作至關重要。

在有關國際刑事法院（ICC）言論中，三國元首一致同意「法院及其他機構不可濫用其管轄權」，並表示致力於推動聯合國改革，使其「能更有效地因應全球挑戰，並符合其維護國際和平與安全之根本使命」。同時特朗普則批評國際刑事法院及「其他失控的全球組織」，已失去控制，並呼籲各方攜手合作，以捍衛國家主權。