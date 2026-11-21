本周全球多地如美國、日本、韓國的金融市場出現急劇跌勢，由於市場對人工智能（AI）泡沫的擔憂，加上美國利率前景的不確定性，兩者交織成一股強大的負面衝擊，引發從股市甚至到銅、黃金等各類資產的拋售潮，路透社形容拋售潮如滾雪球般擴大。



路透社在11月20日報道，早在今年年中，市場已開始擔憂AI科技股可能存在泡沫，而隨著各主要經濟體都開始表示要加息，以壓制通脹，拋售潮在上個月開始如滾雪球般擴大。自8月份股市處於最高點以來，其總市值已蒸發近9萬億美元（70萬億港元），當中台灣股市更跌17%，創下 1990 年代初期以來的最大跌幅。

美國中期選舉共和黨慘敗，以及英偉達（Nvidia）前行政總裁黃仁勳的請辭，都令投資者對美國數據中心能否增加感到質疑及不安。Erlen Capital Management 董事總經理 Bruno Schneller 表示：「我擔心的不僅是科技股的回檔，而是這股拋售潮可能蔓延至更廣泛的金融市場。」

市場對於美國中期選舉共和黨失利，引發美國總統特朗普（Donald Trump）能否興建更多數據中心的質疑，圖為美國佐治亞州亞特蘭大（Atlanta）的數據中心。（Reuters）

在金屬市場中，銅（Copper）的跌幅尤為顯著。本來受惠於人工智能的發展，數據中心對銅的需求大增，隨著數據中心行業在美國發展出現變數後，銅價本周面臨自2025年4月以來最劇烈的單周跌幅。

債券市場方面，在近期市場動盪中，政府公債發揮避險功能，長期國債息率下跌，10年期美債孳息率本周迄今下跌17個基點，正邁向2025年4月以來最大的單周跌幅。在歐洲，德國 10 年期公債孳息率在周五單日下跌約9個基點。

加密貨幣同步跟隨全球金融市場下跌，據報有多達數十萬人「爆倉」。（Unsplash@Dmytro Demidko）

在加密貨幣市場出現「爆倉潮」，據CoinGlass數據顯示，過去24小時大約有近29.2萬人遭遇合約爆倉，爆倉金額達18.93億美元（約148億港元），當中大部分都是長倉為主。

比特幣更於21日開啟「無抵抗式插水」，接連跌破58000美元（約45.5萬港元）關口，盤中最低摸到55130美元（43.2萬港元），直接創下2024年9月以來的新低，日內最大跌幅接近10%。