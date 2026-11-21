英媒11月20日引述消息報道，英國、法國及中國在聯合國安全理事會秘書長意向投票中，對阿聯酋外交官努賽貝（Lana Nusseibeh）投下反對票，其中英法的決定據報與阿聯酋被指涉及蘇丹內戰衝突有關。



英國《衛報》（The Guardian）在11月20日報道，聯合國安全理事會（UN Security Council）於周五（20日）進行第九輪意向投票（straw poll），但仍未能敲定人選，全球最高外交職位的遴選過程持續陷入僵局。

現時呼聲最高的候選人為哥斯達黎加的聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）秘書長格林斯潘（Rebeca Grynspan），她在週五的意向投票中獲得10票支持（跨過正式推薦所需的9票門檻）。但要獲得安理會推薦，必須在五個常任理事國（美國、英國、法國、俄羅斯、中國）中無任何一國投下反對票；據報她遭到美俄兩國的反對票阻攔。

2026 年 7 月 23 日，聯合國秘書長候選人格林斯潘（Rebeca Grynspan Mayufis）在美國紐約市聯合國總部舉行的「聯合國市民大會：下一任秘書長」活動中發言。（Reuters）

若格林斯潘能成功化解安理會中反對她的兩個國家的阻力，她將成為聯合國史上首位女性猶太裔秘書長。

至於較遲參選的阿聯酋候選人努賽貝，在安理會全體15個理事國中共獲得7張支持票、6 張反對票與2張無意見票；而在5個常任理事國（P5）中，她獲得2張支持票與3張反對票。

2026年10月27日，阿聯酋國務部長努賽貝（Lana Nusseibeh）在美國紐約市的聯合國總部發言。（Reuters）

報道指據多個消息傳出，英國、法國及中國向她提出否決。在英國，有近70名國會議員致函英國外交大臣文立彬（Ed Miliband），主張努賽貝（Nusseibeh）並非「合適的候選人」，並指她曾「多次否認及駁斥」一項針對阿聯酋涉及蘇丹內戰衝突的聯合國報告。而中國則以「地理區域輪替制」為由，否決努賽貝的參選權。

努賽貝已暫時卸下其在阿聯酋政府的部長職務，並指此舉是為了「顧及擔任聯合國職務時所需的獨立性義務」。她補充指，蘇丹境內「駭人聽聞」的衝突，將成為檢驗新任秘書長是否成功的試金石。

蘇丹內戰自2023年4月爆發以來，造成嚴重傷亡、飢荒與大規模流離失所。阿聯酋被指控長期向準軍事組織「快速支援部隊」（RSF）提供支持，阿聯酋一直否認相關指控。