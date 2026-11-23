美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月22日接受霍士新聞（Fox News）採訪時警告，若美伊兩國在新年後仍未能達成協議，他將會下令對伊朗發起新一輪軍事打擊，直斥目前與德黑蘭的外交談判「全是廢話」。



霍士新聞報道，特朗普在專訪中指責伊朗談判代表在美國中期選舉後採取拖延戰術，特朗普受訪時形容，。他認為伊朗現時比美國選前更具侵略性，預測美伊軍隊在霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）周邊的衝突及互相報復性攻擊仍會持續。

特朗普受訪時形容，伊朗談判官員是擅長閃躲的「專業踢踏舞者」，「整天除了談還是談」。（Reuters）

針對美軍目前對伊朗港口實施的海上封鎖，特朗普甚至向德黑蘭下戰書，「希望他們嘗試突破封鎖」，揚言伊朗軍艦最終只會「像其他海軍艦艇一樣沉到海底」。一旦美伊談判破裂，美軍極可能迅速打擊伊朗的導彈系統、海軍資產及指揮網絡。

與此同時，伊朗多座城市再度爆發反政府示威，當地近日發生導致13名油氣工人死亡的致命車禍，引發抗議者呼籲政權更迭。被問及伊朗國內局勢時，特朗普直接向示威者喊話：「繼續抗議。」