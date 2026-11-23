美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）11月22日晚在維珍尼亞州的高爾夫俱樂部舉行第三屆加密貨幣晚宴，回饋其個人迷因幣（$TRUMP）的185名持幣大戶。民主黨強烈質疑，特朗普在加密貨幣事業中牽涉不正當利益。



英國《衛報》報道，晚宴根據持幣者排名提供不同禮遇，前120名參與者可獲特朗普香水及手錶等紀念品，首29名可參加VIP招待會，前4名更獲贈「特朗普18K金錶」。不敗拳王梅韋特（Floyd Mayweather）及《創智贏家》（Shark Tank）投資人奧利里（Kevin O'Leary）等名人亦現身交流。

2025年3月7日，美國總統特朗普在華盛頓特區白宮出席白宮加密貨幣峰會。（Reuters）

據悉與會者的總持幣量已由去年5月的1.48億美元（折合約11.6億港元），暴跌至本月的860萬美元（折合6,741萬港元）；外部投資者在特朗普五大加密貨幣相關項目中更累計虧損逾50億美元（折合約391.9億港元）。此外，無黨派組織「Public Citizen」指出，排行榜上逾半數公開電子錢包與禁止美國用戶的交易所關聯，顯示參與者或涉及外國公民。

總統財務披露，特朗普自重返白宮以來已從加密業務獲利逾10億美元（折合約78.4億港元）。在中期選舉大勝的民主黨人批評晚宴「精心設計以濫用職權謀私」，誓言推動立法禁止同類活動。白宮發言人早前則強調，特朗普家族從未參與任何利益衝突。