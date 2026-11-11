比亞迪BYD頂級旗艦仰望鼎曜　鑲137顆寶石兼純金車標　落水更識浮

比亞迪（BYD）旗下超豪華行政旗艦房車仰望鼎曜在阿布扎比迎來全球首秀，行政版與山河鼎韻限量版同步亮相。仰望官網已上線鼎曜車型頁面，確認支援應急浮水功能，車輛意外落水時可自動觸發。



仰望鼎曜定位超豪華行政旗艦房車，車身長寬高5600/2030/1590mm，軸距3500mm，官方稱之為「鼎級車身尺寸」。作為參照，勞斯萊斯古思特長軸距版（Rolls-Royce Ghost Extended）車長5716mm、軸距3465mm，鼎曜在軸距上反超35mm，體量已站穩超豪華房車第一梯隊。

比亞迪旗下超豪華行政旗艦房車仰望鼎曜在阿布扎比迎來全球首秀，行政版與山河鼎韻限量版同步亮相。（仰望汽車）

仰望鼎曜鑲137顆寶石還配備純金車標：

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外觀方面，鼎曜採用雙色車身設計，大尺寸直間鍍鉻水箱護罩搭配137顆寶石鑲嵌，車標為24K真金打造的甲骨文黃金車標。車身側面採用4.8米手工雙腰線，禮賓級中軸對開門設計前門開啟角達80度、後門近90度，車門暗藏雨傘收納，完全對標勞斯萊斯幻影（Rolls-Royce Phantom）的儀式感。車頂配備光學雷達（LiDAR），輪圈為白色多輻條復古風格。

車內採用行政級大四座獨立佈局，後排配零重力雲感座椅和中央行政島台，扶手台設香檳杯座，彈出式小桌板可擺放兩支香檳杯。後排膝蓋活動空間354mm，腿部空間1209mm。

動力底盤是鼎曜的技術核心。搭載易四方四摩打（Four Motors）獨立驅動系統，總功率超過1000千瓦，可在高速爆胎時輔助車輛保持穩定，並支援意外落水時應急浮水。

仰望鼎曜支援意外落水時應急浮水。（仰望汽車）

匹配第二代刀片電池與千伏閃充技術，CLTC測試標準續航超過1000公里，在閃充模式下可極速完成10%至100%補能。底盤搭載雲輦新一代全主動車身控制系統，通過路面預瞄功能識別前方路況主動調節懸掛系統。

智能層面，鼎曜首發比亞迪自研璇璣A3智駕晶片，搭載全新一代天神之眼智能輔助駕駛系統。

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