BYD比亞迪騰勢N8登場　主打大五座空間　續航破千公里兼9分鐘閃充

撰文：快科技
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騰勢N8正式上市，新車定位「科技新境寬五座SUV」，提供純電和插電式混能（插混）兩種動力版本，售價區間為26.99萬至32.99萬元（人民幣）。與此前採用六座佈局的騰勢N8L不同，全新騰勢N8最大的變化是取消第三排座椅，採用五座佈局，將空間資源更多分配給前後排乘客，主打大空間和高端舒適體驗，多元出行場景全面兼顧。

外觀方面，車頭配備箭羽雙燈分體式燈組，修長的日間行車燈向兩側延伸，搭配下方主燈模組，營造出較強的視覺辨識度。

與此前採用六座佈局的騰勢N8L不同，全新騰勢N8最大的變化是取消第三排座椅（騰勢）

騰勢N8詳細介紹：

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車身側面採用貫穿式腰線設計，並配備符合新國標的內凹半隱藏式門把手、20英寸或21英寸輪圈以及電動腳踏板。

車身尺寸方面，騰勢N8長寬高分別為5,150/1,999/1,820mm，軸距達到3,075mm，車長較N8L縮短50mm。

新車提供深空藍、極光綠、日光橙、星暮灰4款拼色車漆，以及天霽青、暗夜黑、舒雲灰、流光銀4款純色車漆，共計8種選擇，內飾則提供月滿空山拼色，以及朝霧米、破曉紅、晚原棕3種純色方案。

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車廂方面，新車前排配備雙零重力座椅，支援主駕躺平模式，後排最大躺角達到146度。此外，車輛還提供1,046公升車尾箱和205升電動車頭儲物箱，兼顧家庭出行和戶外裝載需求。

動力和續航是新車的另一大賣點，騰勢N8提供純電和插混兩種版本，其中純電版CLTC續航最高達到1003公里，搭載130.15kWh第二代刀片電池。插混版CLTC純電續航最高達到435公里，同樣採用第二代刀片電池和閃充技術。

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補能方面，官方表示，新車支援第二代刀片電池閃充技術，最快5分鐘即可快速補能，10%至97%的充電時間約為9分鐘，即使在攝氏零下30度（-30℃）的低溫環境下，充電時間也僅增加約3分鐘。

性能方面，騰勢N8首搭易三方Evo技術，0至100km/h加速僅需2.98秒，最小轉彎半徑僅4.5m，並標配雲輦-A閉式雙腔氣壓懸掛，試圖兼顧大型SUV的乘坐舒適性與操控靈活性。

智能化方面，新車首搭騰勢巨幕智能車廂，配備1.1米天際屏和30英寸巨幕屏，支援AI萌寵桌面及三摺疊浮窗形態，同時搭載迪迪蝦智能助手和天神之眼5.0 / 天神之眼B（激光雷達版）高階智能駕駛輔助系統。

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