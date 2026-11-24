聯合國世界糧食計劃署執行主任林德伯格星期一（11月23日）警告，中東衝突和俄烏戰爭造成的航運瓶頸，可能使糧食署在2027年年中必須額外承擔7億2700萬美元（約57億港元）的成本，危及對另外730萬人的糧食援助。



路透社報道，林德伯格在聯合國安全理事會會議上說，霍爾木茲海峽、曼德海峽和黑海的航運限制，影響糧食出口和農業生產物資運輸，加上厄爾尼諾現象等氣候衝擊，使情況進一步惡化。

目前全球已有2億6600萬人面臨嚴重飢餓，蘇丹、南蘇丹和索馬里的部分地區也面臨饑荒風險。

林德伯格呼籲各方參照聯合國斡旋的《黑海穀物倡議》，重新建立人道主義運輸走廊，確保俄羅斯和烏克蘭的穀物運抵有需要的地區。

這項於2022年7月達成的協議曾讓近3300萬噸烏克蘭穀物安全出口。俄羅斯於2023年退出協議，理由是自身糧食和化肥出口面臨嚴重障礙。

2026年10月22日，加沙地帶北部加沙城，巴勒斯坦民眾領取世界糧食計劃署（WFP）發放的糧食援助。（Getty）

林德伯格接受路透社訪問時說：「烏克蘭、波蘭及周邊地區的糧倉堆滿穀物，世界其他地區的人卻餓着肚子……這種情況無法接受。」

截至今年10月中旬，通過博斯普魯斯海峽的小麥和玉米運輸船數量同比減少63%。這意味著今年可能有約1000萬噸俄羅斯和烏克蘭小麥無法進入全球市場，而這些小麥足以養活4400萬人。

目前擔任安理會輪值主席國的拉脫維亞也表示支持推動新的黑海倡議，但總統林克維奇斯坦言，目前尚未看到明顯進展。

林德伯格指出，全球食品價格指數今年9月升至近四年來的最高水平，小麥價格較1月上漲近10%。能源和運輸成本上漲，以及全球化肥供應受限，恐進一步加劇糧食危機。

受戰爭及成本上漲影響，糧食署已將明年的糧食援助目標人數從今年的1億1000萬人下調至9100萬人。若當前局勢未能改善，援助規模可能進一步縮減。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

