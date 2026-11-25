俄羅斯領導人普京（Vladimir Putin）11月24日（周二）表示，儘管美國總統特朗普（Donald Trump）曾要求停止攻擊，烏克蘭仍持續襲擊俄羅斯的煉油廠，普京誓言將採取報復行動。



路透社報道，烏克蘭方面曾表示，惟有莫斯科也停止攻擊烏克蘭的能源設施，他們才會停止對俄羅斯能源目標的打擊。雖然在特朗普於10月中旬提出能源停火呼籲後，烏克蘭的攻擊行動一度減少，但自上月底以來，這類攻擊又再度升溫。

普京在克里姆林宮與政府官員及石油業高層主管的會議上表示，「我們看到基輔政權持續攻擊我們的煉油設施，儘管美國總統曾呼籲並直接要求停止此類攻擊，但基輔當局卻置若罔聞。」

俄羅斯總統普京2026年11月19日在深圳舉行記者會，講述中美俄元首會談情況（Reuters）

他強調：「基於此，我必須重申，我們採取報復措施已無可避免。」他也在會中要求針對能源設施加強安全防護措施。

根據兩位業界消息人士的估算，自10月下旬以來，烏克蘭的無人機攻擊已導致俄羅斯煉油廠的原油總加工量減少45%。而隨着烏克蘭近期再度密集攻擊煉油廠，俄羅斯境內多個地區已針對汽油與柴油的零售實施了限制措施。