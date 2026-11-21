中俄、中美、美俄領導人分開會面並不罕見，但剛剛在深圳召開的亞太經合組織（APEC）峰會，就為中美俄領導人首次舉行三方會談創造了罕見機會。在美國和俄羅斯分別陷入烏克蘭和伊朗戰爭泥沼、世界局勢日趨混亂之際，北京這次搭起這個三方舞台，究竟是扮演着甚麼角色呢？



史上首次中美俄領袖會晤

今年是中國第三次舉辦APEC峰會，上兩次分別是2001年在上海以及2014年在北京，但這次的「重頭戲」卻落在與APEC峰會同期舉行的中美俄元首會。而歷史性的時刻，早在三國領袖正式開會之前已經輪番上演。

2026年11月19日，中國國家主席習近平同俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）、美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在APEC深圳晚宴上見面，互相握手（Reuters）

特朗普（Doanld Trump）11月18日抵達深圳寶安機場，成為首位踏足深圳的美國在任總統。更重要的是，習近平竟然破例親自去機場接機，兩個人見面之後握手兼相擁。這次不單止是習近平2013年就任國家主席以來首次去機場迎接外國元首，亦是中國領導人自1980年以來首次這樣做。這個舉動一方面說明中國展現了外交禮儀的靈活性，面對好大喜功、喜歡大場面的特朗普，中方用「中國領導人破格接機」這個「歷史時刻」來應對，當然有外交考量。

然而，正如習近平所說，更重要的是，這個安排反映了中國對禮尚往來的重視。他9月訪美的時候，特朗普親自去機場迎接，還安排軍機飛越致敬，所以習近平這次都同樣親自迎接他，而且一樣都安排了戰機飛越和花童獻花作為「回禮」。

2026年11月18日，中國國家主席習近平（右）在深圳機場歡迎到訪的美國總統特朗普（Donald Trump，左）。

在中美俄元首會之前，習近平、普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）和特朗普已經在APEC峰會的一系列活動裏面，同框站在一起。11月18日晚，習近平為參加APEC領導人非正式會晤的各國領袖舉辦歡迎晚宴，在抵達的時候，他與普京、特朗普三個人已經聚在一起有說有笑；到了拍大合照環節，普京和特朗普都是站在習近平的左右兩邊。

到了翌日的APEC領導人峰會大合照的時候，普京和特朗普依然都是站在習近平的兩邊。但比較特別的是，按照以往慣例，緊貼東道主左右兩邊的位置，通常是留給上一屆和下一屆APEC會議的東道主，但這次深圳峰會，中國打破了這個慣例，直接用「習特普三人組」的畫面，為當日下午的歷史性中俄美三方元首會定調。

在整個峰會期間，中美俄領袖還有不少「有溫度」的互動，好像習近平與特朗普「手拖手」的畫面，都引起外界不少討論。另外，特朗普由在深圳到回到美國，都毫不吝嗇對中國的讚美。至於普京，他下機之後同樣對中國充滿讚美之詞，多次形容深圳令人印象深刻。

美國總統特朗普（左）在亞太經合組織（APEC）非正式領袖峰會前，與中國國家主席習近平（右）手牽手上扶手電梯。（影片截圖）

中美俄領導人最終在19日下午，在麒麟山莊進行會面。從現場的畫面可以見到，習近平坐在房的正中央，而美俄兩國總統分列在左邊和右邊。

美國外交關係協會亞洲資深研究員多希（Rush Doshi）認為，對不少人來講，這個畫面暗示着世界正日益圍繞中國運轉；對美國的盟友來講，這一幕尤其令人不安，意味着華府優先與其他大國互動，而不是優先經營與自身夥伴的關係。事實上，這種優先順序甚至有具體的量化指標，這次特朗普和普京、習近平的三方會晤，時長足足是兩日前他在馬尼拉與澳洲、印度以及日本進行「四方安全對話」會議的兩倍。

2026年11月17日，美國總統特朗普（Donald Trump）、印度總理莫迪（Narendra Modi）、日本首相高市早苗和澳大利亞總理阿爾巴尼斯（Anthony Albanese）在菲律賓馬尼拉的索萊爾酒店出席四方安全對話（Quad）會議時，拍攝了一張全體合照。（Reuters）

三國領導人在會晤之後，發表《中俄美元首和平宣言》，宣布達成四項核心共識：分別是推動聯合國改革、增加精煉石油供應、穩定全球能源流動、反對國際刑事法院濫用管轄權，以及重申核戰爭打不贏也打不過，並且承諾就防止核擴散展開對話。在俄烏戰爭、伊朗戰爭的硝煙還未消散，中美貿易戰和科技戰的餘溫仍然存在的情況下，外界起初普遍預測，這些議題將會是中美俄元首會的重點。

如果單論實際成果，這份只有短短幾百字的和平宣言，很難稱得上是成果豐富，但這種情況並不是意料之外的事。中美之間有經貿和科技的結構性競爭，美俄之間有軍控和安全的長期對立，三組雙邊關係各有各的難題。想他們在兩個小時之內達成重大共識，反而是不合理的期望。這場會晤的開創性，不在於可以談出什麼具體成果，而在於會晤本身。中美俄元首會的落實，證明大國之間可以透過對話溝通，開啟了一個朝向更積極、更合理、更可持續方向發展的機會。

2026年11月19日，中國國家主席習近平（中）、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，左）、與美國總統特朗普（Donald Trump，右）出席在深圳舉行的亞太經合組織會議（APEC）期間，出席了一場三方會談。（Reuters）

日本遭冷待

不過在深圳登場的外交戲碼，不止得中美俄三巨頭會晤，習近平怎樣與其他來中國參與APEC峰會的國家領導人互動，都反映了中國與各國關係的變化。

2026年11月17日，中國深圳，中國國家主席習近平和加拿大總理卡尼（Mark Carney）舉行雙邊會晤。（Reuters）

打頭陣的是加拿大總理卡尼（Mark Carney，他17日已經與習近平會面。見面之後，中國宣布放寬加拿大農水產品關稅，基本取消或者放寬對加拿大冷凍豬肉和魚類、海產品等關稅，涵蓋大約4億加元（約21億港元）的出口商品。而加方亦都延長並且擴大了鋼鋁關稅豁免，將原定2026年底到期的部分中國鋼鐵和鋁產品關稅豁免期延長兩年，而且將豁免範圍擴大到另外32類鋼鋁產品。

在同日下午，習近平亦都會見了墨西哥總統辛鮑姆（Claudia Sheinbaum）。加拿大和墨西哥都與美國相鄰，而卡尼以及辛鮑姆剛好都是最早抵達深圳的首兩個外國領導人，背後反映的是這兩個與美國有緊密經貿關係的國家，在面對特朗普政府的貿易施壓之下，希望推動對華務實經濟合作，尋求貿易多元化，降低對美國的依賴。

亞太經合組織（APEC）第33次領導人非正式會議2026年11月18日至19日在中國廣東省深圳市舉行，主題為「構建亞太共同體，促進共同繁榮」。中國國家主席習近平18日與夫人彭麗媛將為出席APEC的來賓舉行歡迎晚宴並與來賓拍攝大合照。（Reuters）

至於在再下一天才與習近平會晤的韓國總統李在明，都成功獲得一份拖足八年的「大禮」。中韓領導人會晤後，正式宣布實質性完成自貿協定第二階段談判，打通服務貿易和投資壁壘，而中方都承諾在電影、遊戲等領域給韓國最惠國待遇，並且說會循序漸進地開展健康有益的文化交流，令長達十年的「限韓令」迎來鬆綁契機。

在這次APEC會議期間，最尷尬的國家就要數到日本。日本首相高市早苗18日去到深圳之後，接機規格明顯降級，沒有兒童獻花，沒有禮賓樂隊，亦都沒有高級官員接待，只是由已經退休的前中國駐希臘大使章啟月單獨迎接。到了晚宴前，高市早苗主動走去與習近平握手寒暄，從影片可見，習近平並未有明顯的言語回應。高市早苗事後在記者會說，她與習近平握手的時候有向中方致謝，強調中日要繼續對話。

日媒之前曾經報道，日本政府希望可以在APEC期間安排到中日領導人會晤，但他們最終都沒有進行任何正式雙邊會談，是少數在峰會期間沒有與習近平進行會晤的外國領導人。自從高市早苗去年在國會發表「台灣有事論」之後，中日關係急速惡化，兩國政府間的溝通機制幾乎停擺。這次中方連正式會談都沒安排，表達出清晰的訊號：只要涉及政治紅線，不論是外交排場還是面對面對話都「沒得談」。

2026年11月19日，中國國家主席習近平在深圳舉行的亞太經合組織（APEC）峰會上，與日本首相高市早苗握手。（Reuters）

大國亂世下的責任

這次深圳APEC峰會，立體呈現了中國在國際秩序所扮演的角色。回顧二戰以來的國際格局演變，中美俄三方領導人從來未試過真正同台會面。決定二戰後兩極世界格局的開羅會議和雅爾塔會議，分別只有中美英和美英蘇列席。

冷戰時期，美蘇對峙、中美隔絕，世界撕裂為兩大陣營。冷戰結束之後，全球格局更顯清晰，美國進入單極巔峰。如今世界正處於冷戰結束以來最動盪的十字路口，俄烏戰爭拖到第五年都還未停，中東戰火、伊朗戰爭推高全球通脹、拖累世界經濟，而人工智能科技競賽和核軍控體系的瓦解，更帶來了全新的系統性失控風險。

另一方面，中國自身在最近十數年亦迎來變化。2001年上海主辦APEC的時候，即將加入世貿組織的中國，着眼於怎樣更好融入世界；2014年北京主辦APEC，中國開始更加積極參與亞太區域合作；到了今年的深圳APEC，中國面對的是怎樣在全球產業變革和大國競爭裏面，爭取與自身實力相匹配的國際話語權。

中國現在由國際秩序的參與者逐漸走向重塑者，關鍵不在於與某一方靠得更近，而是在於怎樣維持大國之間有效溝通，同時持續拓展與歐洲、亞洲、全球南方國家的合作，以及回應中小經濟體在經濟轉型上的訴求。

2026年11月19日，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與美國總統特朗普（Donald Trump）在深圳舉行三方會談（Reuters）

中國在亂世之下促成中美俄三國領導人同台，並不是要好像以往的大國會議那樣劃分勢力範圍，營造中美俄三分天下的世界格局，而是在絕大多數主權國家都渴望穩定外部環境、不願意靠攏大國陣營的情況下，用實際行動證明走向平等有序的世界多極化，並不是遙不可及的事。