委內瑞拉政府公布一份近200頁的宏觀經濟框架報告，披露全國債務總額高達2375億美元（約1.86萬億港元 ），相當於國內生產總值（GDP）的242%。這是委內瑞拉多年來首次較全面公開財政狀況，也為可能成為全球規模最大的主權債務重組之一鋪路。



路透社報道，委內瑞拉政府星期二（2026年11月24日）發布的報告指出，委內瑞拉公共債務長期違約，已難以持續，原因包括金融制裁、石油和天然氣收入減少，以及多年來的經濟失衡。

委內瑞拉政府預計，經濟今年將增長5%，未來五年經濟產出將增加一倍以上，達到2009億美元（約1.58萬億港元）。政府也預測，石油產量將以每年9.1%的速度增長，到2036年達到每天290萬桶。

不過，要實現這一目標，委內瑞拉石油業到2036年需要約1600億美（約1.26萬億港元）元投資，其中850億美元（約6666億港元）來自合作夥伴，其餘750億美元（約5882億港元）由委內瑞拉國家石油公司（PDVSA）承擔。

2026年11月18日，委內瑞拉臨時總統羅德里格斯在總統府與美國防部長赫格塞斯握手。（Reuters）

政府承諾制定全面、透明的債務重組方案，涵蓋所有債權人，以恢復財政可持續性。代理總統羅德里格斯（Delcy Rodríguez）的首席經濟顧問奧爾特加（Calixto José Ortega Sánchez）說，重組將以可持續性、全面性、誠信和透明度為原則。

報告披露，委內瑞拉的債務包括1101億美元（約8635億港元）的國際債券，其中459億美元（約3600億港元）為逾期利息；對中國和俄羅斯的債務分別為168.7億美元（約1323億港元）和50.8億美元（約398億港元）。此外，PDVSA還有673億美元（約5278億港元）非金融債務。

不過，投資者仍在等待政府公佈完整的債務可持續性分析，以評估委內瑞拉實際償債能力，以及未來重組條件。

報告公佈後，委內瑞拉政府債券和PDVSA債券價格上漲，每1美元面值升值2.25至6.4美分。

委內瑞拉自2017年發生國際債券違約後，基本上被排除在全球資本市場之外。多年來的經濟危機、管理不善和美國制裁，也使石油產量大幅下滑。政府如今希望通過債務重組、修改石油法和吸引外國投資，推動經濟復甦，並重新進入國際金融市場。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

