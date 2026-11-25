韓國營運首爾地鐵1至8號綫的首爾交通公社工會，原本預告要全面無限期罷工，但勞資雙方的薪酬及集體協議談判於11月25日凌晨達成協議，工會宣布撤銷總罷工計劃，成功避免早晨通勤交通陷入大混亂。



韓聯社報道，勞資雙方自周二上午10時展開第四輪談判，經過馬拉松式協商，率先在凌晨與最大工會全國民主勞動綜合總聯盟（民主勞總）旗下首爾交通公社工會簽署協議，隨後分別與第二、第三工會談妥，三大工會協議核心內容基本一致。

11月25日韓國首爾地鐵總罷工取消。（網絡圖片）

根據協議，資方同意本年度加薪幅度為3.5%（資深工齡加薪另算），並暫停涉及逾2200人的管理層重組計劃，答應增聘500名新員工以紓緩約800人的人手短缺問題；雙方將成立聯合工作組，改善育兒假及安全管理制度。

對於是次達成協議，第一公會會長金正燮表示，勞資雙方均作出讓步，撤回罷工旨在保障市民安全減少不便；首爾交通公社社長金泰均則強調，將全力確保地鐵穩定營運。