瑞士「藍色公事包」成富豪象徵　裝滿3kg朱古力　背後門檻極驚人

在瑞士，想知道誰是有錢人，或許不用看名車、名錶，只要注意對方手上有沒有提著一款藍色公事包！瑞士知名朱古力品牌瑞士蓮（Lindt & Sprüngli）每年都會向符合資格的股東贈送裝滿朱古力的藍色公事包。看似普通的贈品，背後卻藏著驚人的財力門檻，讓這款公事包意外成為當地投資圈低調炫富的象徵。



藍色公事包裝滿朱古力 背後竟藏74萬門檻

根據美國《Business Insider》報道，每年4月，瑞士知名朱古力品牌瑞士蓮（Lindt & Sprüngli）都會在瑞士蘇黎世舉行年度股東大會，符合資格的股東可以領取一隻特製藍色公事包，裏面裝滿約3公斤的朱古力。這款公事包被稱為「Schokoladekoffer」，德文意思就是「朱古力行李箱」，外觀看起來並不特別奢華，卻是當地投資人之間頗具辨識度的身份象徵，原因就在於瑞士蓮具投票權的記名股票價格相當驚人。

報道指出，這類股票每股約7.8萬瑞士法郎（約74.3萬港元），過去一年甚至一度攀升至13.2萬瑞士法郎（約125.7萬港元），雖然這款朱古力公事包是免費贈品，但想透過股東身份取得，背後的投資門檻並不低。

瑞士資產管理公司Arvy共同創辦人柏傑特（Thierry Borgeat）接受《Business Insider》訪問時表示，這是一種非常具有瑞士特色的炫富方式，過去他從事財富管理工作時，經常看到客戶及私人銀行家參加完股東大會後，帶着朱古力回辦公室與同事分享朱古力棒及松露朱古力，這種分享方式看似單純，卻也無形中讓周圍的人知道，自己持有瑞士蓮價格高昂的記名股票。他形容，當地投資人不一定需要開法拉利跑車，或佩戴昂貴名錶來展現財富，只要擁有這家歷史悠久的朱古力公司股票，再提着藍色公事包走在蘇黎世街頭，就能讓懂行的人看出端倪。

瑞士蓮之所以能讓股東會贈品成為財富象徵，與其長期股價表現有關，瑞士蓮股票在1995年4月的價格約為3600瑞士法郎（約3.4萬港元），到了2025年10月的高點，一度攀升至13.2萬瑞士法郎，漲幅超過35倍。不過，瑞士蓮股價近幾個月也出現回落，極端高溫影響朱古力銷售，加上可可豆價格居高不下，推升生產成本，對企業獲利形成壓力。

儘管如此，瑞士蓮仍憑藉長期經營的品牌形象，以及獨特的股東文化，在投資人之間建立高度認同。理性投資人不會只是為了領取3公斤免費朱古力，就花費近10萬瑞士法郎購買股票，真正吸引人的仍是企業本身的投資價值，以及這項獨特傳統所帶來的認同感。

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公事包裡裝什麼？瑞士蓮刻意保密留驚喜

至於這款藍色公事包究竟裝了哪些朱古力，瑞士蓮發言人向《Business Insider》表示，禮盒是為了感謝股東參與公司治理，內容包含旗下多款經典產品，例如Excellence極醇系列朱古力，以及Lindor松露朱古力。不過，官方不會提前公布完整品項，希望讓股東收到禮物時保有驚喜。

美國特拉華大學（University of Delaware）溫柏格企業治理中心主任康寧漢（Lawrence Cunningham）分析，這類股東贈禮不僅是有效的品牌營銷，也能向投資人表達感謝，讓股東實際接觸企業產品，進一步建立好感與忠誠度。

這項傳統也讓外界聯想到美國投資大師巴菲特（Warren Buffett）旗下巴郡（Berkshire Hathaway，又譯波克夏）的年度股東大會。每年5月，數千名投資人會前往美國內布拉斯加州奧馬哈（Omaha），參加巴郡股東會，除了聆聽企業經營者分享投資觀點，也會購買旗下品牌的商品，包括知名朱古力品牌See's Candies。柏傑特認為，瑞士蓮與巴郡有相似之處，兩家公司都不只是投資標的，更透過年度股東活動，建立獨特的企業文化與股東社群。

瑞士蓮官方資料顯示，股東必須持有具投票權的記名股票，並依規定出席股東會或委託代理人行使投票權，才符合領取朱古力禮盒的條件；即使未親自出席，只要依規定完成委託，也有機會收到禮盒。

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