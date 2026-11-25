在現代外交史上，單純由中、俄、美三國元首單獨坐在一張桌子前舉行三邊峰會並發表《中俄美元首和平宣言》（中國官方全稱，簡稱《和平宣言》），是破天荒的第一次。即便是在美蘇冷戰最激烈的博弈年代，中國也長期處於兩極格局的戰略三角邊緣，從未有過三方最高領導人同框磋商的先例。

千萬不要將這份全文僅五段、凝練為四點共識的宣言，簡單視作一紙空洞的外交公關秀。

冷戰結束後的三十餘年，世界本質上運行在「美國一極獨大主導下的西方中心規則體系」之上；既有的國際秩序已經不可逆轉地開始走向瓦解，全球地緣與經濟正在滑向撕裂與失序的邊緣。深圳《和平宣言》的真正分量，在於它標誌着全球格局正從單一霸權獨斷，轉向由最具決定性力量的核心大國直接擔負起重塑秩序、治理失序世界的共同責任。

這是一份為亂象叢生的世界立規定錨、彰顯大國擔當的歷史性破冰文件，更是多極世界開始真正形成頂層框架的里程碑式開端。

2026年11月19日，中國國家主席習近平、俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）與美國總統特朗普（Donald Trump）在深圳舉行三方會談（Reuters）

回望八十年：重鑄秩序合法性的歷史定調

要理解深圳《和平宣言》的分量，必須將目光拉回八十年前的二戰烽火之中。宏觀歷史上，此次三方握手清晰映照着兩重極具分量的先例：一是1943年《德黑蘭宣言》（Tehran Declaration）、1945年《雅爾塔協定》（Yalta Agreement）與《波茨坦公告》（Potsdam Declaration）確立的戰時核心大國閉門定規傳統；二是1985年美蘇日內瓦峰會首提「核戰爭打不贏也打不得」的戰略護欄，以及2022年1月「五核國聯合聲明」的共識積澱。深圳宣言實質上是將傳統的「五常共識」濃縮並降維成了「美俄中三巨頭共識」。

正是在這一歷史坐標下，習近平主席在會晤總結中強調「三國在維護世界和平上看法一致……要珍惜二戰期間並肩作戰換來的和平」，絕非外交客套，而是極具穿透力的歷史敘事重構。

過去三十多年，西方主流話語將當今秩序定義為「冷戰後美國單極主導的自由國際秩序」，將中俄貶為「秩序挑戰者」；中方重提反法西斯同盟的歷史原點，等於將指針撥回1945年——中美俄本就是並肩浴血、共同締造戰後國際秩序的平等勝利者。這一敘事在道義與法理根基上徹底消解了西方對中俄的「體制排斥」，喚醒了三國在二戰時期跨越制度鴻溝聯手應對生存威脅的務實記憶。

同時，將深圳會晤與二戰同盟並列，也精準契合了美國總統特朗普（Donald Trump）看重個人歷史定位的心理需求，促使三方得以擱置俄烏、中東與台海等短期死結，先在最高層面鎖定宏觀和平共識。

特朗普訪華：2026年5月14日，美國總統特朗普在中國國家主席習近平陪同下參觀天壇。（Reuters）

破舊立新：三巨頭重劃全球權責邊界

如果說歷史敘事提供了法理外衣，那麼宣言正文中的四項具體共識，則是三國圍繞當前全球政治、經濟與軍事平衡精密計算後的「最大公約數」。

在政治與法理層面，第一條「推動聯合國（UN）改革」與第三條「尊重國家官員豁免權、國際刑事法院（ICC）不得濫用管轄權」構成了最具衝擊力的組合拳。冷戰後西方主導的超國家司法機構早已淪為干涉大國主權甚至發起「法律戰」的工具，而2026年的三國在此擁有高度一致的痛點：俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）面臨海牙法庭逮捕令，特朗普政府因中東局勢嚴厲制裁ICC並主張「逐塊拆解」，中國則一貫捍衛國家主權平等與不干涉內政原則，且三國均非《羅馬規約》（Rome Statute）締約國。

三方聯手對海牙法庭蓋下否定章，無異於立下鐵律：主權國家尤其是核心大國才是國際法的最終裁判者，超國家機構無權凌駕其上。與此同時，三國繞開英法主導聯合國改革，實則是重塑安理會五常實際權重。而英法兩常的含金量事實上也在不斷下降。

在經濟與能源層面，宣言第二條承諾增加精煉石油產品供應、保障全球能源穩定流動，其戰略意義遠不止於三國各自的短期紓困。當前的全球經濟與金融秩序正處於二戰以來最為紛雜動盪的十字路口：隨着人工智能（AI）等顛覆性技術的狂飆突進，舊有的增長模式正在加速破碎，全球金融崩盤的陰雲與凜冽的寒風已清晰傳導至每一個普通人的體感之中。在這個搖搖欲墜的關頭，中美俄無論在能源資源、全產業鏈生產力還是科技與消費市場上，都天然承擔着全球經濟「壓艙石」與「秤砣」的關鍵角色。

三方不僅有着強烈的溝通與協作意願，更在深層邏輯上形成了一種命運與共的認知：在維護全球經濟與金融大盤穩定的基礎上，三國必須共同撐起人類發展新紀元最核心的共同利益底座。只有這個全球經濟的大底盤不倒，各國自身的發展利益才有所依附——深圳宣言在能源供給端的率先聯手，正是三巨頭共同為世界經濟裝上的第一道穩價減壓閥。

在軍事與戰略安全層面，面對美俄《新削減戰略武器條約》（New START）到期失效後的核軍控真空，宣言第四條重申「核戰爭打不贏也打不得」，並宣佈開展減少核風險與防止核擴散對話。文本刻意避開了美方此前施壓的「三邊核裁軍（削減核武庫）」，僅聚焦「降風險與防擴散」，既照顧了中國核力量規模遠低於美俄的正當關切，又回應了美國對核誤判的焦慮，為三巨頭裝上了最低限度的安全護欄；而全文對俄烏與伊朗戰事隻字未提，更凸顯了「不讓局部死結綁架頂層溝通」的務實博弈藝術。

2025年8月15日，美國總統特朗普與俄羅斯總統普京在美國阿拉斯加州安克雷奇市埃爾門多夫-理查森聯合軍事基地（Joint Base Elmendorf–Richardson）會面。現場有美軍B-2「幽靈」轟炸機和F-35戰鬥機從上空飛過。兩人還一同登上特朗普的專車「野獸」（The Beast）前往會場。（X/ @CubanOnlyTrump）

輿論交鋒：舊秩序衛道士的惶恐

宣言發佈後，三方決策層的會後表態進一步揭示了各自的真實盤算。峰會次日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在專訪中強硬辯護，直言「三國擁有地球上絕大多數核武器，認為這三位領導人不該定期接觸的觀點不僅荒謬，而且危險」，為三巨頭常態化對話定下務實基調。

特朗普則延續雙面表達，一邊盛讚深圳之行「創造歷史」，一邊在回國安撫鷹派時仍稱中國核建設「熱火朝天」，以此論證以對話管控競爭的必要。普京離深後則冷靜坦言「峰會沒有設定宏大目標，也沒有人會被迫遵守決定」，並借回應「新雅爾塔」議論稱「雅爾塔只是將地面現實法典化」，點明了宣言作為底線協調而非強制條約的務實屬性。

國際輿論場則呈現出劇烈撕裂。美國國內高度對立，支持者將其捧為「交易藝術的巔峰」，民主黨與《華盛頓郵報》等建制派則痛批其為「出賣盟友與國際法的外交劇場」。英法及歐盟則產生強烈的「不在場的失敗者」之感，既刺痛於普京重返主流舞台，更不滿宣言在聯合國改革、ICC及核對話上直擊歐洲核心利益。

日韓媒體同樣保持警惕，《日本時報》直言「深圳不是雅爾塔」，強調房間外國家仍有籌碼；而中東與印度等全球南方輿論則普遍持務實歡迎態度，肯定三大核大國踩下剎車、穩定能源供應為全球經濟減壓的積極意義。

中俄美三國領導人會晤。（左起：特朗普、習近平、普京）。（Reuters）

新局破冰：從深圳起步的多極世界新紀元

撥開輿論場的喧囂，此次《和平宣言》無疑是一個具有里程碑意義的開端。這份框架性的「破冰文件」為失序的世界播下了新規則的種子，標誌着冷戰後「美國單極霸權」與西方主導的「自由國際秩序」正式退潮——美國最高領導人坐上深圳的三方談判桌，本身就意味着華盛頓已實質性承認多極世界格局正在形成，並選擇聯合中俄共同啟動多極世界的頂層設計。

這場破天荒的深圳首腦會晤並非臨時起意，而是三國歷經漫長戰略試探與幕後鋪墊的結果。在峰會籌備最後階段，從俄羅斯官方率先釋放三邊對話信號，到中美兩國的審慎呼應與秘密外交斡旋，三方經過多輪雙邊精準對表，才最終在深圳促成了這一歷史性同框，並取得了遠超預期的政治效果。

雖然外界曾猜測12月中旬美國邁阿密（Miami）二十國集團（G20）峰會能否促成三方再聚首，但除非歐洲在相關議題上作出重大妥協，否則在美國內部阻力與歐洲盟友的強烈抵制下，華盛頓已基本排除了普京出席G20峰會的可能性。

然而，深圳握手絕不是一次性的外交秀。會晤後，三方首腦授意迅速建立起不同層級的制度性溝通機制，轉向雙邊與三邊工作層面的實質落地；更為關鍵的是，如果三國能建成「中美俄首腦會晤輪流舉辦機制」，即便未來美國政壇輪替、民主黨重掌白宮，華盛頓很可能已無法拒絕在新國際格局框架下重新定位美國角色的談判——因為「美國不再充當吃力不討好的世界慈善家與單獨秩序維護者」，已成為美國兩黨心照不宣的現實共識，華盛頓同樣需要一個由核心大國共同擔責、而美國仍居於核心地位的新全球框架。

八十年前，中、俄、美三國在反法西斯戰火中並肩作戰，為人類贏得了戰後數十年的總體和平；八十年後的今天，世界再次滑向破碎與混沌的邊緣，幾乎各方都懷揣着不切實際的利益訴求，舊規則失靈而新秩序未立。

正是在這一決定人類命運的歷史關口，三個最具決定性力量的超級大國再次於深圳握手，按下了重塑未來世界的啟動密碼。只要三巨頭的對話機制持續運轉，大國共同擔責的底線不失守，人類社會便能在百年未有之大變局的驚濤駭浪中，穩住通往新型多極秩序的航向。