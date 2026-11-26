孟加拉政府委任的成衣業工資委員會周三（11月25日）批准，將工人最低月薪上調36%至1.7萬塔卡（約1,065.3港元），為1986年設立成衣最低工資以來最小加幅。因加幅未達訴求，首都達卡郊區加濟布爾（Gazipur）等地工人繼續抗議，警方發射催淚彈及震撼彈驅散封路群眾。



工潮自10月底爆發，工人不滿通脹蠶食生計，要求月薪由1.25萬塔卡（約783.3港元）加至3萬至3.2萬塔卡（約1,880至2,005港元），談判後修訂至1.8萬塔卡（約1,127.9港元）。連週示威癱瘓多個工業區，工人堵路與警衝突，數百工廠停產。政府11月1日成立六人工資委員會斡旋，經勞資近12小時協商，周三凌晨以4比2通過方案，2026年12月1日生效。

回顧歷史，孟加拉成衣工人在2013年拉納廣場（Rana Plaza）倒塌事故後獲大幅加薪77%，2018年及2023年亦分別上調51%與56.25%；今次36%的增幅不僅遠遜於工人訴求，更創下自1986年推行法定最低工資40年以來的最低百分比增幅。

2026年11月26日，孟加拉加濟布爾，成衣工人示威要求提高最低工資，一名安全部隊人員發射催淚彈驅散示威者。（Reuters）

成衣業是孟加拉經濟命脈，佔全國出口約八成，僱用逾400萬人，長期為H&M、Zara及沃爾瑪（Walmart）等品牌代工。孟加拉成衣製造及出口商協會（BGMEA）指，11月首18天317家工廠損失約4.28億美元（約33.55億港元），買家將約2.54億美元（約19.91億港元）訂單轉移他國，業界憂聖誕旺季前動盪削弱低成本優勢。

對於新方案，工資委員會勞方代表阿赫特（Babul Akhter）坦言，工人雖不完全滿意，但結果亦非全壞，呼籲眾人重返崗位。有工會領袖亦指，中小廠難再負擔更高薪酬，否則恐難經營，預料動盪將逐漸平息。惟工人會否最終接受方案，仍有待觀察。