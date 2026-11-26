一名新加坡實習醫生於澳洲墨爾本（Melbourne）的多間醫院，偷拍數百名醫院同事在工作期間使用廁所及淋浴間的片段。受害者於當地時間周一（23日）在墨爾本的法院內失聲痛哭，詳細描述這些侵犯行為對她們帶來創傷。



新加坡《海峽時報》報道，前外科實習醫生Ryan Cho在墨爾本郡法院（Melbourne County Court）面對面聽取部分受害者陳述，而該案確認受害者共達874人。

Ryan Cho出生於馬來西亞，是新加坡公民，2017年服完兵役後，於2018年移居澳洲，並在蒙納士大學（Monash University）學習醫學。

檢方描述Cho的作案手法，他將手機藏在網狀洗衣袋中，並掛在廁所和浴室門上，而洗衣袋上的穿孔能精準調整攝像角度，能夠「捕捉私密影像」，內容涵蓋受害者的生殖器與肛門部位，甚至包括女性更換衛生棉或衛生棉條的過程。

影片拍攝到Ryan Cho前往廁所及淋浴間偷拍的過程。（County Court of Victoria截圖）

他在皇家墨爾本醫院（Royal Melbourne Hospital）、彼得·麥卡勒姆癌症中心（Peter MacCallum Cancer Centre）以及奧斯汀醫院（Austin Hospital）的浴室進行拍攝，直到2025年7月被捕，隨後遭奧斯汀醫院停職。

根據他的認罪協議，Cho承認13項「合併」控罪，包括跟蹤控罪（涉及104段影片及3,424張圖片）、製作私密影像（涉及3,042段私密影像，涵蓋874名受害者）、製作親密圖片、製作和持有兒童虐待資料、非法安裝光學監控設備以及不服從警方指令。

法庭於同日首次聽取有關兒童虐待罪的細節，Cho拍攝了兩名分別8歲及10歲的女童，她們是醫院工作人員的女兒，工作人員當時陪同她們使用廁所。

該影片展示Ryan Cho如何偷拍女性使用廁所的位置。（ABC News via County Court of Victoria）

有放棄匿名的腫瘤科護士蕙蘭（Courtney Whelan）指她從未想過自己的工作場所會成為「剝奪她自身尊嚴的地方」：「我不知道自己是否還能再做回護士」。

幾乎所有受害者都陳述自己遭受創傷、抑鬱及焦慮，如今在工作場所甚至在使用廁所時都變得高度警惕，用手電筒照射通風口，以及檢查馬桶是否有監控設備：「因為我不知道誰在監視我」。

有120名女性還通過民事訴訟尋求索償，人身傷害律師卡爾博內（Tony Carbone）在法庭外對記者表示，律師認為醫院應對他的行為承擔替代責任，並認為醫院的程序存在缺陷。