中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥到訪新加坡，11月22日與新加坡總理黃循財會面。丁薛祥表示，此次訪問主要任務是與新加坡副總理顏金勇共同主持召開中新雙邊合作聯合委員會（JCBC）會議，落實好兩國領導人重要共識，推動中新務實合作取得更多積極成果。



2026年11月22日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥（左）到訪新加坡，與新加坡總理黃循財（右）會面。（黃循財Facebook圖片）

丁薛祥指出，在兩國領導人共同關心和指導下，中新雙邊合作機制會議內涵持續豐富，不斷取得新成果，為全方位高質量的前瞻性夥伴關係發展提供了堅實基礎。中方願將中國「十五五」規劃與新加坡國家發展優先事項更好對接，充分發揮機制作用，深化人工智能、綠色發展等領域互利合作。中新要繼續鞏固教育、科技、文化等領域密切交流的良好勢頭，不斷夯實中新關係發展的民意基礎。

2026年11月22日，中共中央政治局常委、國務院副總理丁薛祥到訪新加坡，與新加坡總理黃循財會面。（黃循財Facebook圖片）

黃循財表示，他訪華期間與中國國家主席習近平、總理李強進行深入溝通交流，就未來拓展兩國合作達成重要共識，相信此次機制會議將鞏固和拓展雙方全方位合作。新方期待同中方加強在人工智能和數字經濟等領域的合作。雙方還應進一步加強人文交流。明年新加坡將擔任東盟（ASEAN）輪值主席國，新方願以此為契機，積極推進東盟同中國在各領域合作。