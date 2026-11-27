烏克蘭軍事情報局（GUR）11月26日表示，朝鮮與盟友俄羅斯出現外交摩擦後，最高領導人金正恩已經下令暫停部分對俄軍事合作，包括停止交付KN-23彈道導彈。



路透社報道，烏方指出俄副外長魯登科（Andrey Rudenko）上月聲稱莫斯科將協助緩和朝鮮半島局勢，並透露正與首爾商討在俄烏戰後恢復直航及關係正常化。

朝鮮外相崔善姬要求俄方釐清對韓政策，並宣布禁止俄軍機飛越朝鮮領空，同時擱置俄方將駐俄朝軍由約8500人擴編至5萬人的要求。朝軍遭到俄方指揮層輕視及利用傷亡慘重亦窒礙雙方加強合作。

2026年11月16日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）在莫斯科會見朝鮮勞動黨中央委員會書記趙甬元。（Reuters）

報導指，朝鮮自2023年起向俄提供武器，翌年派兵赴庫爾斯克地區作戰以換取外匯，目前朝鮮第十一軍團部分部隊仍駐紮當地。不過俄朝高層互動未斷，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁）上週才在克里姆林宮接見金正恩親信趙甬元並高度讚揚雙邊合作。

報道暫無法獨立核實烏方報告，俄朝官方亦未置評。