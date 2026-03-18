特朗普振臂一呼應者無幾，美國盟邦為什麼不如邪惡軸心俄朝伊團結

3月16日，對美國總統特朗普（Donald Trump）來說又是暴躁如雷的一天，盟友們紛紛對幫美國打通霍爾木茲海峽無動於衷。

英國表態「不會被捲入更廣泛的戰爭」。德國說不會以任何軍事方式維護霍爾木茲海峽暢通。即便是和特朗普同屬於右翼陣營的意大利也拒絕了美國請求。歐盟外長在布魯塞爾商討海峽安保方案，認為「沒有人希望主動捲入這場戰爭，這不是歐洲的戰爭」，最終決定不擴大地區海上行動。

日本韓國口頭表述着要充分評估局勢，實際上上周韓國官員就表示韓國不考慮向霍爾木茲海峽派兵。非常希望打破二戰後用兵限制的日本在美國的盛情邀請下猶豫了。日本高官雖說不排除派遣軍艦，但坦承實際部署「門檻極高」。

2026年3月2日，插圖中出現3D打印的油桶、抽油機以及霍爾木茲海峽（Strait of Hormuz）和伊朗的地圖。（Reuters）

「我們幫了他們40年，他們連這點忙都不幫」，「美國沒有必要與歐洲合作解決烏克蘭衝突」，北約將面臨「非常糟糕」的未來。「受益於霍爾木茲海峽的國家，理應協助確保該地區不出任何亂子，這才合情合理。「英國或許被視為我們的頭號盟友，是合作最久的夥伴等等，但我要求他們出兵時，他們卻不願意來」。

一會破口大罵對方忘恩負義，一會威脅沒有必要與歐洲合作解決烏克蘭衝突。特朗普真的是破防了。

2月28日以來，不認同美國襲擊伊朗的國家比比皆是。盟友們對於參戰紛紛拒絕，西班牙等國甚至拒絕了美國使用其軍事設施來攻擊伊朗。如今參與美國打通霍爾木茲海峽的行動相當於參戰，幾乎是不現實的。

伊朗戰爭：圖為2026年3月16日，阿聯酋最大港口富查伊拉（Fujairah）石油工業區遭無人機襲擊，攔截的殘骸落在地上，並引起濃煙。（Reuters）

不只是美軍的實力在伊朗的轟炸之下備受質疑，美國調動政治外交資源的能力在此次伊朗戰爭中也得到了檢驗。結果是相當的慘淡。恐嚇威脅施壓都收效甚微，美國的孤立前所未有。

曾經，盟邦體系是美國全球存在的基石，現在美國需要幫助，盟友們紛紛退卻了。這不禁讓人們懷疑美國盟邦體系的真實成色到底幾何。

關鍵時刻願意幫助自己的才是真朋友。在尋求幫助這一點上俄羅斯遠比美國成功。俄羅斯在2022年開始打烏克蘭戰爭後，就迅速動員了朝鮮幫助自己。

作為支持俄羅斯的回報， 平壤已從俄羅斯獲得防空系統、太空開發相關技術，以及價值約200億美元（約260億新元）的援助。圖為2025年9月3日，普京與朝鮮領導人金正恩在北京舉行會談，金正恩並登上俄方專車。（KCNA via REUTERS）

根據媒體引述烏克蘭當局的分析，朝鮮目前為俄羅斯在烏克蘭的戰爭提供多達40%的彈藥。自2022年2月俄羅斯對烏克蘭發動全面進攻以來，平壤已向俄方提供約650萬枚炮彈。2024年底朝鮮向俄羅斯派遣了一萬人左右的軍事人員，得到俄朝官方的共同證實。

中國和俄羅斯雖然沒有結盟，但在過去幾年的戰爭中，中國扛下了美國和歐盟的壓力下，仍然購買俄羅斯石油，和俄羅斯保持正常貿易往來，算得上是不拋棄不放棄的真朋友。

在本輪伊朗戰爭還未爆發之前，2025年1月伊朗與俄羅斯共同簽署為期20年的《全面戰略夥伴關係條約》。條約中明確規定，若一方遭受侵略，另一方不得向侵略者提供任何可能導致侵略繼續的援助。2025年4月，伊朗向俄羅斯交付了價值約1.8噸黃金的無人機相關技術及零部件，用於支持俄羅斯在烏克蘭的軍事行動。

2025年6月23日，俄羅斯總統普京（Vlamidir Putin）在克里姆林宮會見伊朗外長阿拉格齊（Abbas Araqchi）。（Reuters）

2025年6月美國以色列襲擊伊朗核設施之後，俄羅斯迅速為伊朗提供支援，協助伊朗提升防空系統性能。

伊朗在2025年底通過俄羅斯火箭成功部署三顆國產遙感衛星，「扎爾法-2」、「帕亞」和「考薩爾1.5」，為其裝上了自主的「天眼」，這使得伊朗能夠獨立完成對潛在打擊目標的精確定位、戰前偵察和戰後毀傷評估（BDA），大幅縮短了「發現-定位-打擊-評估」的殺傷鏈周期，從而改變了區域軍事博弈的態勢。2025年12月伊朗還向俄羅斯採購500套9K333「柳樹」便攜式防空系統及2500枚配套導彈。

此次伊朗戰爭爆發後，阿塞拜疆國家邊防局3月12日表示，俄緊急情況部飛機提供給伊朗的人道主義救援物資抵達阿塞拜疆連科蘭，已經使用貨運卡車送往伊朗。

美國時任總統喬治·布殊（George W. Bush）在2002年的國情諮文中，把伊朗、伊拉克和朝鮮貼上「邪惡軸心」的標籤。2022年之後，中國和俄羅斯也被美國政治家與評論家稱為「新邪惡軸心」的成員。（VCG）

如今伊朗襲擊美以的導彈命中率越來越高，被美國媒體公開點名認為背後有高人指點。不少報道指出俄羅斯向伊朗提供了美國軍事基地的精準座標。還有中東媒體稱伊朗最當選的最高領袖小哈梅內伊，已被俄羅斯軍用飛機轉移至莫斯科接受治療。如果消息屬實， 相當於俄羅斯將伊朗最高領袖保護了起來。

同樣是入侵戰爭，特朗普為什麼是孤家寡人，普京（Vladimir Putin）為什麼能獲得諸多幫助？被美國稱為「邪惡軸心」俄朝伊等國的團結動員能力為什麼比美國的民主聯盟要強嗎？

美國曾經在伊拉克戰爭、阿富汗戰爭中，也是振臂一呼應者雲集的角色，為什麼如今特朗普振臂一呼應者無幾？美國的盟邦體系為何如此脆弱？這些都是值得深思的問題。