就在俄烏談判僵持、美歐立場分歧當下，利比亞的起火無疑讓情勢更加複雜。

11月22日，烏克蘭以七艘無人艇擊沉停泊在班加西（Benghazi）的俄羅斯20380型守衛級護衛艦「水星號」（俄文：Меркурий / 英文：Merkury），造成利比亞及俄羅斯公民在內至少10人受傷，並有兩名利比亞軍官在24日晚間宣告死亡。初步調查顯示，這批無人艇似乎是從烏軍在利比亞西部的基地發射，期間至少四艘遭遇攔截摧毀，另有兩艘命中「水星號」。

而隨後的各方回應雖然立場駁雜，卻整體反映利比亞局勢的如履薄冰，以及圍繞地中海、俄烏衝突的盤根錯節。

首先是發動襲擊的烏克蘭。烏方外長瑟比加（Andrii Sybiha）稱，依據《聯合國憲章》第51條，烏克蘭擁有正當防衛權，俄軍艦艇與載運軍備船隻屬合法目標，且行動並非針對利比亞及其人民。當然，俄羅斯對這種說法並不買單，例如克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）就在23日警告，相關襲擊將為基輔帶來「極痛苦的後果」。

2026年11月22日，一架海上無人機正在接近利比亞班加西附近的一艘船隻。（Reuters）

再來是東西分立的利比亞。利比亞東部政府總理哈馬德（Osama Hamad）呼籲啟動「獨立且緊急」的國際調查並追究責任，東部核心武裝「利比亞國民軍」（LNA）則誓言採取反擊行動；控制西部、獲國際承認的「民族團結政府」（GNU）也公開譴責攻擊，稱不接受捲入俄烏衝突；與「民族團結政府」合作、但難掩摩擦的「利比亞總統委員會」（Presidential Council）主席曼菲（Mohamed al-Menfi）則公開表態，譴責襲擊威脅利比亞主權與地中海航運安全，將依國際法與《聯合國憲章》展開調查。

圍繞利比亞的國際組織則希望衝突降溫。例如聯合國利比亞支助特派團（UNSMIL）就表達嚴重關切，呼籲立即、獨立與透明的調查，並敦促各方保持克制，利比亞不該淪為外國衝突角力場；非洲聯盟也發聲譴責襲擊，呼籲尊重利比亞主權與領土完整，支持迅速、獨立、透明的調查。

但歐洲回應卻相當耐人尋味。首先是法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）在24日表示，烏克蘭在利比亞海域的行動是行使「絕對自衛權」，倒是俄羅斯持續侵略與騷擾歐洲、企圖削弱歐洲團結，才是衝突擴散的根源；但也就在同日，意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）火速與烏克蘭外長瑟比加通話，強調應尊重利比亞主權，不要擴大戰事。

整體來看，這起事件反映俄烏戰火正從黑海燒向地中海，同時連動利比亞經歷「阿拉伯之春」震盪後，始終沒有癒合的政治裂痕，以及圍繞兩大陣營持續上演的外部博弈。而衝突後續會否炸裂成新地中海危機，其實也就取決於利比亞與俄烏各方的利弊權衡。

2026年11月22日，一艘俄羅斯貨船在利比亞班加西海岸附近遭海上無人機襲擊發生爆炸。（Reuters）

當利比亞的東西分立連動俄烏衝突

首先是衝突的第一層次：分裂的利比亞與對峙的俄烏。

如前所述，當前利比亞局勢源自「阿拉伯之春」的劇烈動盪。2011年卡達菲（Muammar Gaddafi，台灣譯：格達費，大陸譯：卡扎菲）政權垮台後，利比亞政局便在一片漫長的部落混戰下，逐漸演變為東西政權分立的對峙局面：西部是以的黎波里（Tripoli）為據點、由過渡總理德貝巴（Abdul Hamid Dbeibah）領導，且獲國際承認的「民族團結政府」，基本上與「利比亞總統委員會」形成分立但相互依存的行政結構；東部則是以班加西為主要據點，由軍事強人哈夫塔爾（Khalifa Haftar）的勢力、也就是「利比亞國民軍」實質控制，不過軍政府之上還有一層外殼，也就是「民族穩定政府」（Government of National Stability）。

而長年以來，俄羅斯都與哈夫塔爾的「利比亞國民軍」保持合作。甚至可以說，正是因為來自莫斯科的武器、傭兵和外交支持，哈夫塔爾得以鞏固對東部大部分地區的控制；作為交換，哈夫塔爾也允許俄羅斯使用利比亞東部的軍事和後勤支點，包括港口、機場、倉儲，以及關鍵陸路通道。

這就會連動俄羅斯在非洲的長期布局。基本上伴隨早年的瓦格納崛起，俄羅斯就逐步在蘇丹、馬利、中非共和國、尼日爾、布基納法索等國經營；後來即便瓦格納因為兵變倒台，被俄軍強勢瓦解收編，俄羅斯也並沒有放棄在非洲的布局。如今光是利比亞，據信就有多達1,000至1,800名俄方人員部署。

而這背後當然也反映2023年加沙戰爭所觸發的中東變局：2024年12月阿薩德政權（Bashar al-Assad）垮台後，敘利亞便逐漸從伊朗「抵抗軸心」（Axis of Resistance）一環、俄羅斯附庸轉為親美政權，俄軍在敘利亞的特殊地位自然一去不復返，利比亞則逐漸浮現為保存影響力的新樞紐，不僅確保莫斯科在薩赫勒地區和中非的軍事和政治角色，也成為連結地中海和俄羅斯在非洲大陸深處支點的後勤橋樑。

2026年7月8日，美國總統特朗普（Donald Trump）在土耳其安卡拉與敘利亞總統過渡政府總統沙拉（Ahmed al-Sharaa）舉行雙邊會晤。（Reuters）

而這就讓烏克蘭產生了介入動機與機遇。長期以來，位處的黎波里、受國際承認的「民族團結政府」，都試圖通過建立國際夥伴關係，來制衡俄羅斯對利比亞局勢的介入，引入土耳其勢力就是最明顯操作。2022年俄烏戰爭爆發後，「民族團結政府」又把橄欖枝遞向烏克蘭，不僅迅速發表聲明譴責俄羅斯入侵，更在不久之後的聯合國大會上，代表利比亞贊成聯合國人權理事會對於俄羅斯的停權，是唯一投下贊成票的阿拉伯國家。

進入2023年，「民族團結政府」與烏克蘭的關係進一步深化，不僅總理德貝巴開始推動烏克蘭在的黎波里設立大使館，雙方也啟動了軍事合作談判，烏克蘭軍隊也於同年開始向「民族團結政府」部隊提供訓練和技術支援。

這就導致利比亞的東西分立直接連動了俄烏對峙。俄羅斯為此指責烏克蘭武裝「民族團結政府」、介入利比亞西部局勢，企圖謀取在非洲的利益。當然，如果從過往行動來看，烏克蘭與「民族團結政府」的互動，其實更多是程度有限且低調的軍事合作，並未實質連動俄烏戰場；但隨著戰爭進入第四年、襲擊敵方縱深逐漸成為某種常態，利比亞支點似乎就不能免於不對稱衝突裹脅。

綜觀近幾個月，利比亞海域其實發生一系列俄羅斯船舶受襲事件，包括3月俄羅斯液化天然氣運輸船「北極大都會號」（Arctic Metagaz），就因無人機襲擊起火，並一度在馬耳他和利比亞之間漂流；9月在克里特島和利比亞之間，俄羅斯貨船「瑪麗亞夫人號」（Lady Mariia）也遭受無人機襲擊。只是當時這些襲擊都未被明確認領，即便俄羅斯與各方都認為烏克蘭難逃嫌疑。

這次烏克蘭擊沉「水星號」事件，似乎一次跨越了各方的數道紅線，並也引發立場不一的譴責與聲援，尤其是歐洲：法國聲援與意大利緊張形成了明顯對比，這背後其實關乎不同的國家利益考量。

2026年11月22日，一艘停靠在利比亞班加西的俄羅斯船隻發生爆炸後起火，衛星影像顯示濃煙滾滾升起。（2026 Planet Labs PBC/Handout via REUTERS ）

為何法國歡呼但意大利緊張？

首先，儘管這次事件直接推升區域緊張，且可能破壞利比亞內部政治平衡、將俄烏戰火引入地中海，事件本身卻還是有相對明顯的受益者，也就是發動襲擊的烏克蘭，以及與俄羅斯在非洲長期競爭的法國、土耳其。

首先是烏克蘭。光是海軍能以低成本無人機、利比亞的軍事支點，在距離自身海岸線2,000多公里外成功擊沉俄羅斯軍艦，就已經證明烏克蘭有能力提高俄羅斯的軍事成本、能在缺乏有效空中掩護的地區狙擊俄羅斯利益。當然，這種襲擊本身或許不足以改變俄烏戰局，卻可能迫使俄羅斯不得不分散在利比亞的軍事風險。

而這無疑對近年在薩赫勒地區節節敗退的法國有利。如前所述，在俄羅斯介入非洲、敘利亞變天的背景下，利比亞已經成為俄軍維持地中海影響力、深入非洲大陸的關鍵支點。一旦俄羅斯因為烏克蘭的反覆襲擊，而被迫降低在利比亞的軍事存在，能輸往薩赫勒地區的軍事資源也就必然受限，已然衰弱的法國影響力或許就能捲土重來、東山再起。這就解釋了為何法方會在襲擊事件後高調支持烏克蘭，這背後當然不只俄烏戰爭的歐俄對峙，也關乎法俄近年的非洲板塊消長。

同理，自2019年起，土耳其就一直是「民族團結政府」安全的主要保障者，不僅提供軍事顧問和拜拉克塔爾無人機，也簽署了正式國防協議。進入2026年，土耳其更是開始接觸東部的哈夫塔爾家族與「民族穩定政府」，希望成為利比亞政治統一的背後操盤手，來從東西兩部獲得更多重建與能源勘探合約。

從這個脈絡來看，如果俄羅斯因為作戰與部署上的脆弱性，而不得不縮減在利比亞東部的軍事存在，土耳其就能成為利比亞東西兩部的主導性外部力量。這就解釋了，為何襲擊直接觸發利比亞的內部緊張，土耳其卻至今一言不發，甚至或許可以推測，烏克蘭這次襲擊應是獲得了土耳其的默許或首肯，那麼情況就會類似2024年的敘利亞變天，土耳其武裝雖沒有直接出面，卻同樣是對推倒阿薩德政權的反抗軍「開了綠燈」。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）2026年11月23日表示，烏軍以七艘海軍無人艇在利比亞港口擊沉俄羅斯海軍輕型護衛艦「水星號」（Merkury），根據他公布的影片，現場爆出巨大火球。（影片截圖）

但當然，意大利的緊張還是暴露一個現實：襲擊事件必然會有受害者，除了俄羅斯，當然就是地中海沿岸國家。

首先是始終面臨多方掣肘的俄羅斯。由於土耳其援引《蒙特勒公約》，基本上已經牽制俄羅斯海軍在黑海與地中海之間的調動，如果利比亞據點再受影響，通往非洲的主要軍事和商業補給線也就必然面臨威脅。

再來就是以意大利為代表的地中海沿岸國家。畢竟，只要地中海因為俄烏的擦槍走火淪為戰區，後續可能觸發各種成本巨大、風險難料的失控情境。

在能源領域，石油洩漏或未爆炸無人機的存在，必然直接威脅地中海沿岸經濟的兩大支柱：漁業和國際旅遊業；而在航運領域，反覆的無人機襲擊必然推高航運公司的保險費，也就等於直接增加阿爾赫西拉斯、瓦倫西亞、馬賽、熱那亞等南歐重要港口的運輸貨物和原材料成本，而這必然轉嫁給消費者。

此外，地中海海底也坐落許多關鍵基礎設施，包括連接利比亞和意大利的綠流天然氣管道（Greenstream，又譯格林斯特里姆）、連接阿爾及利亞和西班牙的梅德加茲（Medgaz）天然氣管道，以及連接歐洲、非洲和亞洲的海底光纜。只要地中海爆發戰火，這些基礎設施就有高機率面臨意外損壞與報復性破壞風險，正如過去的北溪二號。

2025年4月8日，意大利非政府組織「Emergency」營運的「Life Support」抵達意大利那不勒斯港後，船上載有移民。船上共有171名移民，其中68人為無人陪伴的未成年人。 「Life Support」近日在利比亞海岸附近救了215人。（Getty）

再來，如果俄烏衝突直接點燃利比亞戰火，也就是觸發東西兩部再度開戰，屆時或許就會重演「阿拉伯之春」後的混亂情境：大量利比亞難民從北非湧向南歐，不僅導致人口走私網絡更加猖獗，意大利、馬耳他、希臘、西班牙海岸也會面臨強大的非法移民壓力。

以上種種，不僅解釋了意大利何以嚴重關切襲擊、迅速通話烏克蘭外長，也貫穿了各方國際組織的勸和考量。

進入衝突下一階段，利比亞能否持續凍結內戰之後的難得平衡、地中海又究竟是燃燒或平靜，其實就取決於衝突各方的外交協調，包括作為施襲者的烏克蘭、作為受襲者的俄羅斯、可能直面戰火的意大利等南歐國家、與俄羅斯存在非洲板塊之爭的法國，以及可能在背後操作一切的土耳其。

只要各方能說服烏克蘭不再擴大打擊、不將戰火延燒到地中海，又或是俄羅斯經過種種成本與政治考量，最後決定不跟著升級，利比亞與地中海局勢或許就能繼續維持「雖有風險、但並未大戰」的恐怖平衡，其實也就等同當前霍爾木茲海峽危機的降級版本。但如果外交協調失敗，俄烏彼此襲擊不斷，地中海恐怕就會淪為無國界限制的戰場，而無力降溫家門口衝突的歐洲，也就必然暴露自己與連接三大洲海域的類似宿命：面對衝突其實相當脆弱。