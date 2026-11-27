俄烏戰爭歐洲入場・二｜烏克蘭擊沉利比亞俄艦：地中海危機炸裂？
就在俄烏談判僵持、美歐立場分歧當下，利比亞的起火無疑讓情勢更加複雜。
11月22日，烏克蘭以七艘無人艇擊沉停泊在班加西（Benghazi）的俄羅斯20380型守衛級護衛艦「水星號」（俄文：Меркурий / 英文：Merkury），造成利比亞及俄羅斯公民在內至少10人受傷，並有兩名利比亞軍官在24日晚間宣告死亡。初步調查顯示，這批無人艇似乎是從烏軍在利比亞西部的基地發射，期間至少四艘遭遇攔截摧毀，另有兩艘命中「水星號」。
而隨後的各方回應雖然立場駁雜，卻整體反映利比亞局勢的如履薄冰，以及圍繞地中海、俄烏衝突的盤根錯節。
首先是發動襲擊的烏克蘭。烏方外長瑟比加（Andrii Sybiha）稱，依據《聯合國憲章》第51條，烏克蘭擁有正當防衛權，俄軍艦艇與載運軍備船隻屬合法目標，且行動並非針對利比亞及其人民。當然，俄羅斯對這種說法並不買單，例如克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）就在23日警告，相關襲擊將為基輔帶來「極痛苦的後果」。
再來是東西分立的利比亞。利比亞東部政府總理哈馬德（Osama Hamad）呼籲啟動「獨立且緊急」的國際調查並追究責任，東部核心武裝「利比亞國民軍」（LNA）則誓言採取反擊行動；控制西部、獲國際承認的「民族團結政府」（GNU）也公開譴責攻擊，稱不接受捲入俄烏衝突；與「民族團結政府」合作、但難掩摩擦的「利比亞總統委員會」（Presidential Council）主席曼菲（Mohamed al-Menfi）則公開表態，譴責襲擊威脅利比亞主權與地中海航運安全，將依國際法與《聯合國憲章》展開調查。
圍繞利比亞的國際組織則希望衝突降溫。例如聯合國利比亞支助特派團（UNSMIL）就表達嚴重關切，呼籲立即、獨立與透明的調查，並敦促各方保持克制，利比亞不該淪為外國衝突角力場；非洲聯盟也發聲譴責襲擊，呼籲尊重利比亞主權與領土完整，支持迅速、獨立、透明的調查。
但歐洲回應卻相當耐人尋味。首先是法國外長巴霍（Jean-Noel Barrot）在24日表示，烏克蘭在利比亞海域的行動是行使「絕對自衛權」，倒是俄羅斯持續侵略與騷擾歐洲、企圖削弱歐洲團結，才是衝突擴散的根源；但也就在同日，意大利外長塔亞尼（Antonio Tajani）火速與烏克蘭外長瑟比加通話，強調應尊重利比亞主權，不要擴大戰事。
整體來看，這起事件反映俄烏戰火正從黑海燒向地中海，同時連動利比亞經歷「阿拉伯之春」震盪後，始終沒有癒合的政治裂痕，以及圍繞兩大陣營持續上演的外部博弈。而衝突後續會否炸裂成新地中海危機，其實也就取決於利比亞與俄烏各方的利弊權衡。
當利比亞的東西分立連動俄烏衝突
首先是衝突的第一層次：分裂的利比亞與對峙的俄烏。
如前所述，當前利比亞局勢源自「阿拉伯之春」的劇烈動盪。2011年卡達菲（Muammar Gaddafi，台灣譯：格達費，大陸譯：卡扎菲）政權垮台後，利比亞政局便在一片漫長的部落混戰下，逐漸演變為東西政權分立的對峙局面：西部是以的黎波里（Tripoli）為據點、由過渡總理德貝巴（Abdul Hamid Dbeibah）領導，且獲國際承認的「民族團結政府」，基本上與「利比亞總統委員會」形成分立但相互依存的行政結構；東部則是以班加西為主要據點，由軍事強人哈夫塔爾（Khalifa Haftar）的勢力、也就是「利比亞國民軍」實質控制，不過軍政府之上還有一層外殼，也就是「民族穩定政府」（Government of National Stability）。
而長年以來，俄羅斯都與哈夫塔爾的「利比亞國民軍」保持合作。甚至可以說，正是因為來自莫斯科的武器、傭兵和外交支持，哈夫塔爾得以鞏固對東部大部分地區的控制；作為交換，哈夫塔爾也允許俄羅斯使用利比亞東部的軍事和後勤支點，包括港口、機場、倉儲，以及關鍵陸路通道。
這就會連動俄羅斯在非洲的長期布局。基本上伴隨早年的瓦格納崛起，俄羅斯就逐步在蘇丹、馬利、中非共和國、尼日爾、布基納法索等國經營；後來即便瓦格納因為兵變倒台，被俄軍強勢瓦解收編，俄羅斯也並沒有放棄在非洲的布局。如今光是利比亞，據信就有多達1,000至1,800名俄方人員部署。
而這背後當然也反映2023年加沙戰爭所觸發的中東變局：2024年12月阿薩德政權（Bashar al-Assad）垮台後，敘利亞便逐漸從伊朗「抵抗軸心」（Axis of Resistance）一環、俄羅斯附庸轉為親美政權，俄軍在敘利亞的特殊地位自然一去不復返，利比亞則逐漸浮現為保存影響力的新樞紐，不僅確保莫斯科在薩赫勒地區和中非的軍事和政治角色，也成為連結地中海和俄羅斯在非洲大陸深處支點的後勤橋樑。
而這就讓烏克蘭產生了介入動機與機遇。長期以來，位處的黎波里、受國際承認的「民族團結政府」，都試圖通過建立國際夥伴關係，來制衡俄羅斯對利比亞局勢的介入，引入土耳其勢力就是最明顯操作。2022年俄烏戰爭爆發後，「民族團結政府」又把橄欖枝遞向烏克蘭，不僅迅速發表聲明譴責俄羅斯入侵，更在不久之後的聯合國大會上，代表利比亞贊成聯合國人權理事會對於俄羅斯的停權，是唯一投下贊成票的阿拉伯國家。
進入2023年，「民族團結政府」與烏克蘭的關係進一步深化，不僅總理德貝巴開始推動烏克蘭在的黎波里設立大使館，雙方也啟動了軍事合作談判，烏克蘭軍隊也於同年開始向「民族團結政府」部隊提供訓練和技術支援。
這就導致利比亞的東西分立直接連動了俄烏對峙。俄羅斯為此指責烏克蘭武裝「民族團結政府」、介入利比亞西部局勢，企圖謀取在非洲的利益。當然，如果從過往行動來看，烏克蘭與「民族團結政府」的互動，其實更多是程度有限且低調的軍事合作，並未實質連動俄烏戰場；但隨著戰爭進入第四年、襲擊敵方縱深逐漸成為某種常態，利比亞支點似乎就不能免於不對稱衝突裹脅。
綜觀近幾個月，利比亞海域其實發生一系列俄羅斯船舶受襲事件，包括3月俄羅斯液化天然氣運輸船「北極大都會號」（Arctic Metagaz），就因無人機襲擊起火，並一度在馬耳他和利比亞之間漂流；9月在克里特島和利比亞之間，俄羅斯貨船「瑪麗亞夫人號」（Lady Mariia）也遭受無人機襲擊。只是當時這些襲擊都未被明確認領，即便俄羅斯與各方都認為烏克蘭難逃嫌疑。
這次烏克蘭擊沉「水星號」事件，似乎一次跨越了各方的數道紅線，並也引發立場不一的譴責與聲援，尤其是歐洲：法國聲援與意大利緊張形成了明顯對比，這背後其實關乎不同的國家利益考量。
為何法國歡呼但意大利緊張？
首先，儘管這次事件直接推升區域緊張，且可能破壞利比亞內部政治平衡、將俄烏戰火引入地中海，事件本身卻還是有相對明顯的受益者，也就是發動襲擊的烏克蘭，以及與俄羅斯在非洲長期競爭的法國、土耳其。
首先是烏克蘭。光是海軍能以低成本無人機、利比亞的軍事支點，在距離自身海岸線2,000多公里外成功擊沉俄羅斯軍艦，就已經證明烏克蘭有能力提高俄羅斯的軍事成本、能在缺乏有效空中掩護的地區狙擊俄羅斯利益。當然，這種襲擊本身或許不足以改變俄烏戰局，卻可能迫使俄羅斯不得不分散在利比亞的軍事風險。
而這無疑對近年在薩赫勒地區節節敗退的法國有利。如前所述，在俄羅斯介入非洲、敘利亞變天的背景下，利比亞已經成為俄軍維持地中海影響力、深入非洲大陸的關鍵支點。一旦俄羅斯因為烏克蘭的反覆襲擊，而被迫降低在利比亞的軍事存在，能輸往薩赫勒地區的軍事資源也就必然受限，已然衰弱的法國影響力或許就能捲土重來、東山再起。這就解釋了為何法方會在襲擊事件後高調支持烏克蘭，這背後當然不只俄烏戰爭的歐俄對峙，也關乎法俄近年的非洲板塊消長。
同理，自2019年起，土耳其就一直是「民族團結政府」安全的主要保障者，不僅提供軍事顧問和拜拉克塔爾無人機，也簽署了正式國防協議。進入2026年，土耳其更是開始接觸東部的哈夫塔爾家族與「民族穩定政府」，希望成為利比亞政治統一的背後操盤手，來從東西兩部獲得更多重建與能源勘探合約。
從這個脈絡來看，如果俄羅斯因為作戰與部署上的脆弱性，而不得不縮減在利比亞東部的軍事存在，土耳其就能成為利比亞東西兩部的主導性外部力量。這就解釋了，為何襲擊直接觸發利比亞的內部緊張，土耳其卻至今一言不發，甚至或許可以推測，烏克蘭這次襲擊應是獲得了土耳其的默許或首肯，那麼情況就會類似2024年的敘利亞變天，土耳其武裝雖沒有直接出面，卻同樣是對推倒阿薩德政權的反抗軍「開了綠燈」。
但當然，意大利的緊張還是暴露一個現實：襲擊事件必然會有受害者，除了俄羅斯，當然就是地中海沿岸國家。
首先是始終面臨多方掣肘的俄羅斯。由於土耳其援引《蒙特勒公約》，基本上已經牽制俄羅斯海軍在黑海與地中海之間的調動，如果利比亞據點再受影響，通往非洲的主要軍事和商業補給線也就必然面臨威脅。
再來就是以意大利為代表的地中海沿岸國家。畢竟，只要地中海因為俄烏的擦槍走火淪為戰區，後續可能觸發各種成本巨大、風險難料的失控情境。
在能源領域，石油洩漏或未爆炸無人機的存在，必然直接威脅地中海沿岸經濟的兩大支柱：漁業和國際旅遊業；而在航運領域，反覆的無人機襲擊必然推高航運公司的保險費，也就等於直接增加阿爾赫西拉斯、瓦倫西亞、馬賽、熱那亞等南歐重要港口的運輸貨物和原材料成本，而這必然轉嫁給消費者。
此外，地中海海底也坐落許多關鍵基礎設施，包括連接利比亞和意大利的綠流天然氣管道（Greenstream，又譯格林斯特里姆）、連接阿爾及利亞和西班牙的梅德加茲（Medgaz）天然氣管道，以及連接歐洲、非洲和亞洲的海底光纜。只要地中海爆發戰火，這些基礎設施就有高機率面臨意外損壞與報復性破壞風險，正如過去的北溪二號。
再來，如果俄烏衝突直接點燃利比亞戰火，也就是觸發東西兩部再度開戰，屆時或許就會重演「阿拉伯之春」後的混亂情境：大量利比亞難民從北非湧向南歐，不僅導致人口走私網絡更加猖獗，意大利、馬耳他、希臘、西班牙海岸也會面臨強大的非法移民壓力。
以上種種，不僅解釋了意大利何以嚴重關切襲擊、迅速通話烏克蘭外長，也貫穿了各方國際組織的勸和考量。
進入衝突下一階段，利比亞能否持續凍結內戰之後的難得平衡、地中海又究竟是燃燒或平靜，其實就取決於衝突各方的外交協調，包括作為施襲者的烏克蘭、作為受襲者的俄羅斯、可能直面戰火的意大利等南歐國家、與俄羅斯存在非洲板塊之爭的法國，以及可能在背後操作一切的土耳其。
只要各方能說服烏克蘭不再擴大打擊、不將戰火延燒到地中海，又或是俄羅斯經過種種成本與政治考量，最後決定不跟著升級，利比亞與地中海局勢或許就能繼續維持「雖有風險、但並未大戰」的恐怖平衡，其實也就等同當前霍爾木茲海峽危機的降級版本。但如果外交協調失敗，俄烏彼此襲擊不斷，地中海恐怕就會淪為無國界限制的戰場，而無力降溫家門口衝突的歐洲，也就必然暴露自己與連接三大洲海域的類似宿命：面對衝突其實相當脆弱。