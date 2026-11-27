韓國股市今年大玩過山車，KOSPI指數在上半年衝破9000點，至近月大幅回落，目前在4900點左右水平。韓媒分析指，大量散戶在6000點及以上入市，估計多達80萬億韓圜（4691億港元）資金套在高位，有年輕散戶指在股市愈陷愈深，家人本來儲下買樓錢，如今嘆「別再想這事了，現在還不知道能不能搬家。」



《韓民族日報》報道，韓國股市指數這次的下跌速度罕見，2000年互聯網泡沫爆破時，韓國指數1年零8個月內下跌55.7%，2008年金融海嘯時1年下跌54.5%，至這次跌得比該兩次都還要快。韓國KOSPI指數在6月19日創下歷史高位9052點，至目前跌至4915點，即5個月跌幅達45%。

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大量韓國散戶在上半年大漲行情時入市，且不少人更是「愈跌愈買」，如今出現大幅虧損，感到茫然，報道分析指，在6000點及以上區域，散戶合計淨買入約80萬億韓圜（4691億港元），在6000點以下合計淨賣出3.9萬億韓圜（228億港元），報道引述研究員指，被套資金最集中在6000點以上區域。

26歲男嘆：愈陷愈深

有26歲李姓股民指，母親儲下一筆買樓資金，他們在三星電子股價每股30多萬韓圜時買入，買在高位，然後在股價下跌時，又再買入攤低成本，如今愈陷愈深，稱「我安慰我媽，讓她別再想這事了，現在還不知道能不能搬家。」

另有59歲散戶指，在股市跌約10%至15%時，以為下跌只是暫時，就把其他閒置資金也投入股市，現在虧損達到60%。

韓國KOSPI指數走勢圖，2026年走勢有如過山車（網站截圖）

在韓股大幅回落後，當地財政官員11月22日緊急開會後宣布，政府會準備啟動股市穩定基金的工作，並會為企業放寬回購股票限制，打擊非法沽空。韓媒指出，若實際動用股市穩定基金，將是當地自2008年金融海嘯以來，時隔18年的首例。