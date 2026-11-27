韓國綜合股價指數（KOSPI）11月25日單日跌幅超過6%，韓國財經節目女主持人金雅賢（김아현）在直播期間忍不住哽咽落淚，片段在網絡瘋傳，她最新在節目上向觀眾致歉，又談到當時想到大量國民投資股票，近來KOSPI指數從高點暴跌，她聽到很多壞消息，在情緒不斷累積下，終在節目爆發淚崩。



韓國財經節目女主持人金雅賢（김아현）為在直播期間忍不住哽咽落淚事件而致歉（影片截圖）

金雅賢26日在節目上講述當時情緒有些激動，忍不住哭出來，她想到韓國高達約1500萬名正投資股票的股民，但KOSPI已從高點下跌近50%，她聽到很多難過消息，心內難受，終於爆發。對於有人認為她的表現不專業，她為此致歉，會努力以更有活力的狀態主持節目。

韓媒Edaily報道，金雅賢也在接受JTBC節目採訪時透露，近來聽到大量市場壞消息，負面因素不斷累積，給她帶來巨大壓力。

她稱「在直播過程中，我一直努力克制情緒，但當我調出納斯達克（Nasdaq）指數走勢圖時，還是忍不住淚崩，想到必須向大家解釋市場可能還會進一步下跌，這種壓力讓我難以承受。」她並呼籲投資者保持冷靜，從容應對。

韓國財經主持人金雅賢在節目直播時一度哽咽：

落淚事件發生於25日下午4點05分左右的韓國股市評論節目《金雅賢的黃金股票》直播期間，金雅賢在攝影棚大屏幕上展示美國納斯達克指數的指數圖，並繼續進行市場分析。

她用筆在圖表最右邊的急劇下跌區域畫一個紅箭頭。她其後用手指著屏幕，預測納斯達克指數還有進一步下跌的空間。金雅賢表示，目前市場正處於非常艱難的階段。隨後，她安撫觀眾，鼓勵大家堅定信念，堅持下去。

隨着下一張數據投影片的切換，氣氛驟然轉變。大屏幕上出現了一張「三星電子個股槓桿率」圖表，該ETF單日暴跌15.21%。圖表清晰地顯示股價從高峰滑落下跌的趨勢。

金雅賢轉頭望向圖表，突然哽咽，停止了講話。剛才還在安慰觀眾、鼓勵他們堅持下去的聲音，此刻卻無法繼續。金雅賢然後低下頭，深吸一口氣，努力忍住淚水，但最終還是沒能阻止淚水奪眶而出。最後，金雅賢轉過身，背對著鏡頭。這一幕在社交平台上廣為傳播。