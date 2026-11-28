韓國情報當局表示，正密切關注朝鮮領導人金正恩可能訪問中國的各項相關動向。



韓國廣播公司（KBS）早前引述一名外交消息人士報道，中國國家主席習近平11月初與韓國總統李在明會晤時，曾提及金正恩可能訪華。

報道又引述一名政府消息人士稱，中國東北邊境城市丹東已發布「緊急指令」，相關安排與金正恩10月訪問時的情況如出一轍。

韓國情報機構周六（11月28日）向法新社表示，報道曝光後，正密切關注各項相關動向。

中國是朝鮮最大的貿易夥伴。金正恩今年10月曾在未有事先公布的情況下到訪丹東，與中共中央政治局常委王滬寧會面。

2026年10月24日，中國東北遼寧省丹東市，朝鮮領導人金正恩與中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧會面。（Getty）

韓國總統府則回應稱，習近平在會晤中並未提及KBS報道所指內容，並表示韓國政府「正密切關注朝中關係的發展動向」。

中國11月中旬舉辦亞太經濟合作組織（APEC）領導人非正式會議，中國、美國及俄羅斯領導人期間舉行史無前例的三方會談。

有專家認為，若金正恩訪華，或有機會與習近平討論近期美中會談結果，以及涉及俄羅斯的三方峰會相關事宜。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

