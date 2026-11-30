以色列看守政府總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）11月29日與獲總統授權組閣的正直黨領導人艾森科特（Gadi Eizenkot）會面，有消息指會談因「重大分歧」而結束。



2026年10月28日，以色列總理兼利庫德集團（Likud）領導人內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）在耶路撒冷的利庫德集團競選總部發表聲明；此前，以色列全國大選的出口民調結果已經出爐。（Reuters）

2026年11月17日，正直黨領導人艾森科特（Gadi Eizenkot）出席國會黨團會議。（Reuters）

內塔尼亞胡領導的利庫德集團與正直黨發表聯合聲明稱，雙方會談以安全簡報開始，隨後討論了組建政府的可能性，雙方都在努力彌合彼此之間存在的巨大分歧，形容兩人就組建「民族團結政府」進行了務實會談。

以色列第12頻道報道，會談持續約兩個小時，但由於雙方仍存巨大分歧，並未安排進一步談判。報道指出，艾森科特向內塔尼亞胡明確表示，他「忠於聯盟中的夥伴」，歡迎利庫德集團及其盟友在新政府組建後，根據相關原則加入。

內塔尼亞胡28日晚曾發表聲明表示，願與艾森科特在擬議的聯合政府中輪流出任總理，並由艾森科特先出任。艾森科特隨後邀其面談，就內塔尼亞胡此前未回應的問題進行談判。