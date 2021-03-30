一分鐘看世界｜長榮長賜號脫身、澳紐不跟隊有原因？莫桑比克受襲

撰文： 房伊媚 最後更新日期： 2021-03-30 07:00

今天是3月30日星期二，以下是你今天需要知道的國際新聞：

貨輪擱淺6天脫困

台灣長榮海運向日本正榮汽船承租的貨輪長賜號，3月23日在埃及蘇彝士運河擱淺，它於29日成功浮起。荷蘭及意大利兩艘拖船28日抵達蘇彝士運河南端，協助長賜號脫困。彭博社報道，專門更新長賜號堵住蘇彝士運河動向的YouTube頻道28日上傳影片，展示長賜號自運河南邊進入後的行徑軌跡……（點擊了解更多）

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澳紐為何無份？

自3月23日以來，美國、加拿大、英國和歐盟宣布，就新疆人權問題制裁中國個人和實體。澳洲和新西蘭卻沒有制裁中國，它們只對新疆人權狀況表達關切，並對美加英歐的對華制裁表示歡迎，到底背後原因是什麼？此外在日美首腦會談將舉行之際，日本面臨加入制裁中國壓力增加。

中國、俄羅斯和伊朗正建立聯盟，是美國令它們跨越地緣、歷史、民族、文明等方面的問題、選擇合作……（點擊了解更多）

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莫桑比克恐襲

非洲國家莫桑比克3月24日發生恐怖襲擊，伊斯蘭武裝分子無差別地向平民開槍，造成大量死傷。一名南非男子在逃離當地酒店期間，遭武裝分子開槍射殺。他的繼父拖着他的屍體藏身灌木叢。中國駐莫桑比克大使館28日提醒中國公民加強安全防範，稱如非必要停留，應盡快撤離。襲擊正好發生在法國能源公司道達爾宣布重啟當地天然氣項目之後，事件將衝擊這投資項目……（點擊了解更多）

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