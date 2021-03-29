莫桑比克恐襲｜南非男逃亡中槍亡　父忍痛拖行愛兒屍　匿樹叢待救

撰文： 洪怡霖 最後更新日期： 2021-03-29 19:16

非洲國家莫桑比克3月24日發生恐怖襲擊，部分平民躲進當地一間酒店。南非女子諾克斯（Meryl Knox）稱，她40歲的兒子內爾（Adrian Nel）在逃離酒店期間遭武裝份子伏擊並開槍射殺。諾克斯說：「我心碎了。」

莫桑比克德爾加杜角省（Cabo Delgado）北部城鎮帕爾馬（Palma）遭襲擊，內爾與37歲的弟弟韋斯利（Wesley）及55歲的繼父格雷格（Greg）一同躲進阿馬魯拉帕爾馬飯店（Amarula Palma Hotel），和包括外籍人士、工人和政要在內其他人一起藏身酒店等待救援。

▼有關阿馬魯拉帕爾馬飯店的圖片，請點擊放大觀看：

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他們26日聽到牆外傳來重型火炮引起的巨大迴響，酒店此時已被叛亂分子包圍，食物亦開始不足。當地通訊中斷後，格雷格拿到一部衛星電話，並把撤離計劃告訴內爾。

一支約17部車的車隊抵達酒店，企圖救出被困人員。但酒店外有持槍恐怖份子埋伏，最終只有7部車衝出重圍。目擊者稱，看到有一些車不得不開回酒店。酒店之後遭大火燒光。

莫桑比克恐襲：圖為Google衛星地圖截圖，顯示阿馬魯拉帕爾馬飯店（Amarula Palma Hotel）現已變為一片平地。（Google地圖截圖）

當內爾一家離開的時候，武裝份子向他開槍，車上另外6人也被殺，但乘搭同一部車的格雷格和韋斯利沒有受傷。格雷格拖着內爾的屍體，與小兒子一起藏身灌木叢，直至獲救。

▼當地記者3月27日拍攝另一酒店的情況：

On early March 27, 2021 when the Siege of Palma restarted for the 3rd day, videos from inside the Palma Hotel started to be shared by Local Journalists

From 🇲🇿 Mozambican Local Journalist, Marcelo Mosse inside the Hotel:

"The situation in Palma right now is critical.#Mozambique pic.twitter.com/wry1KBrZcT — RAGEX-WAR (@theragex) March 27, 2021

內爾的遺體目前在德爾加杜角省首府彭巴（Pemba）的停屍間。韋斯利將先回南非，而格雷格則會等待完成手續，帶上內爾的遺骸返國。