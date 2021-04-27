華為孟晚舟引渡案｜美法官裁定華為與孟晚舟分享訊息未違規

撰文： 王忠會 最後更新日期： 2021-04-27 11:36

美國法官4月26日裁定，中國電訊企業華為與華為首席財務官孟晚舟分享某些訊息沒有違反法院命令，但對華為律師發出警告。

2021年3月31日，加拿大卑詩省高等法院舉行華為首席財務官孟晚舟引渡案的聆訊，孟晚舟在聆訊休息期間離開該法院。（AP）

據英國路透社報道，美國一名法官4月26日裁定，華為與孟晚舟分享某些訊息沒有違反法院命令。孟晚舟正利用這些訊息幫助阻止其被從加拿大引渡到美國。

但美國紐約布魯克林地區法官唐納利（Ann Donnelly）警告華為的律師們：「要小心你的文件。」

此前，美國檢方指控華為不正當地與孟晚舟分享政府在針對華為的刑事案件中披露的材料，華為公司的律師隨後被紐約法院傳喚。孟晚舟也受到了指控，但被認為是逃犯。

最近的爭論源於兩封信。2021年2月，華為向布魯克林地區法院提交了一份長達10頁的信函，稱政府最近披露的訊息削弱了孟晚舟引渡案中的欺詐指控。

據備案文件顯示，華為還在4月份致信美國司法部官員，信中稱，檢方提供的訊息與政府在引渡案中的陳述存在直接矛盾。檢察官説，儘管進行了刪減，但這些信件違反了與孟晚舟分享敏感材料的法庭命令。

但華為的律師説，這兩封信件都沒有違反法院關於敏感訊息的命令，法官同意了這一説法。布魯克林地區法官唐納利説：「我不認為有人違反了保護令。」

華為和孟晚舟被控銀行欺詐和其他罪行，孟晚舟於2018年12月在温哥華被加拿大警方根據美國逮捕令而逮捕。孟晚舟被捕案件使美國、中國和加拿大之間的關係變得緊張。