英海軍成功研發「Iron Man」式噴射飛行裝　靈活自如輕易登上敵船

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-05 14:25

英國皇家海軍即將增添新研發的武器，噴射飛行裝。海軍陸戰隊員穿上後，整個人可以從快艇上起飛，就像Marvel的「Iron Man」（鐵甲奇俠）一樣，用128公里的速度飛行，然後登上敵軍的船艦。

靈活如Iron Man動作 點擊放大瀏覽多段試飛影片截圖👇👇👇

+ 59 + 59 + 59

身穿飛行服的英國皇家海軍陸戰隊員，從快艇上起飛，立刻就追上前面船隻，彷彿電影《Iron Man》的科幻鏡頭，在眼前真實上演。

海軍陸戰隊員身上背的噴射飛行裝，為主要動力來源，加上4具小型噴射引擎輔助，能調整飛行方向。這次模擬海上登船操演的畫面曝光後，研發單位透露，飛行裝可以每小時128公里速度飛行，還可以爬升到3600多公尺高空。

其實英國海軍一直做測試，要判斷這種飛行裝能不能用在迅速成群出動並登上船艦的軍事行動。兩名飛行員跟另外一人會合後，包圍一艘船，這是去年5月進行的突襲測試。當時還上演噴射飛行裝跟無人機大PK，飛行員能精準控制飛行方向，把無人機當作毽子踢來踢去，現在更進一步登船操演，飛行裝的發明人也說，美國特種作戰司令部也來洽談，討論飛行裝在突擊作戰的能力，成為最具潛力的軍隊新武器。

【延伸閱讀】印尼海軍潛艇53士兵罹難 生前一同高唱《再見》影片曝光令人心碎（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+ 2 + 2 + 2

延伸閱讀：

太空不速之客！ NASA：不明飛行物接近奮進號

【本文獲「TVBS」授權轉載。】